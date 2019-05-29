Олег Меньшиков может лишиться элитной квартиры в центре Москвы

Олег Меньшиков судится за роскошные апартаменты в центре Москвы с экс-владелицей жилья. Светлана Савицкая подала иск, требуя, чтобы договор купли-продажи с художественным руководителем театра Ермоловой признали недействительным.
Как утверждает дама, квартира, на часть которой она претендует, была приобретена ею в браке. Женщина развелась, не разделив имущество, в том числе и апартаменты площадью 171 квадратный метр, владельцем которых ныне является известный артист. Экс-супруга Светланы не стало в 1998 году, после чего квартиру купил Меньшиков. Теперь же Савицкая обратилась в Хамовнический суд с целью вернуть себе ту самую половину недвижимости, которую когда-то не стала делить с мужем.
Как отмечает издание «СтарХит», разбирательство по данному иску идет уже около года. Олег Евгеньевич лично не является на судебные заседания, но правосудие пока на его стороне. Как выяснилось, в бумагах о продаже элитного жилья фамилии истицы просто нет.
Судебные тяжбы, киносъемки, руководство театральной труппой отнимают много сил у Меньшикова. Актер, любящий шопинг и красивую одежду, признается, что стресс ему помогает снять банальный поход по магазинам.
«Мне очень нравится хорошо одеваться, ходить по магазинам, особенно за границей, когда никто не мешает. Если очень понервничал, то – в магазин. Я очень люблю заходить в гардероб утром. У меня там черная дыра, останавливается время», – сообщил он в интервью Woman.ru.