Олег Меньшиков может лишиться элитной квартиры в центре Москвы

Олег Меньшиков судится за роскошные апартаменты в центре Москвы с экс-владелицей жилья. Светлана Савицкая подала иск, требуя, чтобы договор купли-продажи с художественным руководителем театра Ермоловой признали недействительным.

Как утверждает дама, квартира, на часть которой она претендует, была приобретена ею в браке. Женщина развелась, не разделив имущество, в том числе и апартаменты площадью 171 квадратный метр, владельцем которых ныне является известный артист. Экс-супруга Светланы не стало в 1998 году, после чего квартиру купил Меньшиков. Теперь же Савицкая обратилась в Хамовнический суд с целью вернуть себе ту самую половину недвижимости, которую когда-то не стала делить с мужем.

Как отмечает издание «СтарХит», разбирательство по данному иску идет уже около года. Олег Евгеньевич лично не является на судебные заседания, но правосудие пока на его стороне. Как выяснилось, в бумагах о продаже элитного жилья фамилии истицы просто нет.

Судебные тяжбы, киносъемки, руководство театральной труппой отнимают много сил у Меньшикова. Актер, любящий шопинг и красивую одежду, признается, что стресс ему помогает снять банальный поход по магазинам.