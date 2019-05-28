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«Мне нужен отдых от отдыха»: Чехова объяснила, почему берет в поездки с сыном няню

Телеведущая призналась, что она не настолько активна, как ее Соломон.

«Мне нужен отдых от отдыха»: Чехова объяснила, почему берет в поездки с сыном няню
Анфиса Чехова / Global Look Press

Анфиса Чехова — не только успешная и востребованная телеведущая, счастливая мать, но и большая любительница путешествовать. На днях она сообщила, что они вместе с сыном Соломоном и мамой Натальей Алексеевной улетели на каникулы в Турцию. Там они всей семьей отметят день рождения мальчика.

На своей странице в Instagram Анфиса, по традиции, делится впечатлениями и фотографиями с отдыха. Так, телеведущая опубликовала ролик, на котором она вместе с сыном и его друзьями спускается с водной горки в аквапарке.

До этого она сообщила подписчикам, что вместе с сыном и мамой в Турцию также приехала няня Соломона, чтобы помогать ей. Судя по всему, многих это возмутило. Чехова решила ответить на эти выпады.

«Каждый обустраивает свою жизнь, как ему удобно! И мы все разные! Я много езжу отдыхать с ребенком без няни, и возвращаясь, понимаю, что мне нужен отдых от отдыха! Потому что мой сын очень активный! А я не очень! И целый день бегать от одной детской активности к другой, меня жутко изматывает», – написала телеведущая.

Анфиса отметила, что благодаря няне у нее есть время и посвятить время себе любимой, и пообщаться с мамой, и побыть с ребенком, сколько необходимо.

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«Мне нужен отдых от отдыха»: Чехова объяснила, почему берет в поездки с сыном няню
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