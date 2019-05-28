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Анастасия Волочкова снимется в новом клипе в роли «Зины из магазина»

Балерина предстала перед поклонниками в нетипичном для себя образе.

Анастасия Волочкова снимется в новом клипе в роли «Зины из магазина»
Анастасия Волочкова / Global Look Press

Анастасия Волочкова — одна из самых неоднозначных персон в российском шоу-бизнесе. Некоторые ее обожают, некоторые любят критиковать, но равнодушных к ее личности практически нет.

43-летняя Волочкова решила в очередной раз преподнести сюрприз своим поклонникам. Так, на своей странице в соцсети Instagram она анонсировала новый видеоклип, в котором она сыграет роль продавщицы в магазине — Зины. Оригинальную идею воплотить в жизнь ей поможет телеведущий Леонид Закошанский.

«Ну а как вам такая «Зина из магазина»? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты! Леня Закошанский @leonidzakoshanskiy готовит вам сюрприз! И я решила его в этой идее поддержать», – подписала снимок Анастасия, на котором она позирует в образе продавщицы.

Поклонники не смогли поделиться с Волочковой своим мнением о том, что они думают по поводу ее образа «Зины из магазина», поскольку несколько месяцев назад балерина закрыла комментарии в Instagram. Правда, иногда она все-таки позволяет подписчикам комментировать ее посты. Но не в этот раз.

Ранее Анастасия Волочкова перечислила свои главные недостатки. Среди них она, прежде всего, выделяет чрезмерную открытость и доверчивость.

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Анастасия Волочкова снимется в новом клипе в роли «Зины из магазина»
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