Жизнь на два дома: Евгения Медведева рассказала о своем периоде взросления в Канаде

Переезд в североамериканскую страну фигуристка рассматривает только как временную командировку.

С лета прошлого года фигуристка Евгения Медведева живет и тренируется в Канаде, при этом на международных соревнованиях она защищает честь России. Также спортсменка признается, что Россию она все равно считает своим домом, а жизнь в Торонто девушка называет длительной командировкой.

В интервью порталу Sports.ru Медведева рассказала, что изменилось в ее жизни после переезда в Канаду. Прежде всего, перемены произошли в ней самой. Однако это не столько зависит конкретно от страны — просто переезд пришелся на период взросления, отметила она.

Также Евгения рассказала, что ей долго пришлось привыкать к постоянной вежливости жителей Канады.

«Мне до сих пор кажется, что у канадцев хорошее настроение постоянно», — приводит ее слова портал Sports.ru.

Напомним, что до переезда в эту североамериканскую страну Медведева тренировалась под предводительством Этери Тутберидзе. Сейчас она занимается с Брайаном Орсером.

Отметим, что недавно поклонники призвали девушку отказаться от Орсера ради совместной работы с Тутберидзе.