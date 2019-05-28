Возлюбленная актера Сергея Астахова готовится родить ребенка

В близком окружении экс-избранника Елены Кориковой рассказали, что его девушка беременна и в скором времени подарит ему наследника.

Известный актер Сергей Астахов вот уже пять лет состоит в отношениях с Викторией Савкеевой. Избранница артиста не принадлежит к светской или актерской среде, как его бывшая возлюбленная Елена Корикова, а работает в гимназии преподавателем младших классов.

Знакомство Сергея и Виктории завязалось в клубе, после чего у пары начался бурный роман. 16-летняя разница в возрасте не мешает влюбленным развивать гармоничные семейные отношения, поскольку, по мнению актера это несущественно. Несмотря на то, что вскоре звезда «Бедной Насти» отметит 50-летие, он тщательно следит как за своей физической формой. При этом Астахов признается, что во всем поддерживает любимую женщину.

«Моя Виктория – замечательная. Мы часто обсуждаем ее педагогический труд… Впрочем, когда люди целуются, для них не самое главное, кто есть кто по жизни» – признался артист.

Влюбленная пара уже давно планировала рождение совместного ребенка. В близком окружении Сергея рассказали, что его избранница беременна и в скором времени подарит ему наследника. Однако сам Астахов пока скрывает этот факт от поклонников, сообщает «Экспресс-газета».

До встречи с Савкеевой актер дважды был женат. Во время учебы в Воронежском театральном ВУЗе он познакомился со своей первой женой Натальей. Со второй супругой Викторией он воспитывает дочь Марию. Этот союз распался в 2011 году, после чего у Астахова случился роман с Кориковой. Отношения звезд переросли в скандал и расставание.

Дочь Сергея решила пойти по стопам отца. Недавно девушка, сменив несколько учебных заведений, поступила в театральный. Как отмечает «Собеседник», артист не против, чтобы наследница искала себя, и рад ее выбору.