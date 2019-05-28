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Смена имиджа: Дима Билан сбрил бороду и выглядит как старшеклассник

37-летний певец словно ностальгирует по былым временам.

Смена имиджа: Дима Билан сбрил бороду и выглядит как старшеклассник
Дима Билан / Global Look Press

Накануне Дима Билан поздравил выпускников с окончанием школы, а также показал подписчикам в соцсети Instagram архивные кадры со своего последнего звонка.

Судя по всему, 37-летний артист действительно испытывает ностальгию по былым временам. На днях он выпустил песню в стиле 90-х, а теперь впервые за долгое время Билан сбрил усы и бороду и разместил снимок нового «старого» себя в Instagram.

Поклонники отметили, что без лишней растительности на лице певец выглядит намного моложе своих лет. А некоторые даже посчитали, что Билан опубликовал старое фото.

«Дима, побритый ты вау и вроде прям как мальчик», «Это новая фотка или старая? Или у тебя таблетки молодости?)))», «Ура! Хороша юность», «Разве фото не старое?», «Хаха, минус 10 лет», «Без бороды лучше», «Молодой, красивый, сочный», «Вот так без бороды молодой. Так намного лучше. Будь таким всегда», – отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дима Билан выпустил новую композицию в ретро-стиле. Мнения поклонников разделились: кому-то песня понравилась, а кому-то она показалась слишком примитивной.

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Смена имиджа: Дима Билан сбрил бороду и выглядит как старшеклассник
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