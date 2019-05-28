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Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли

Экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram снимок с актрисой популярного турецкого сериала.

Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли
Виктория Боня и Мерьем Узерли (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Виктория Боня в отличие от модели Виктории Лопыревой не смогла пропустить Каннский кинофестиваль. В один из дней экс-участница «Дома-2» появилась на красной дорожке в платье португальского дизайнера с глубоким декольте. Также девушка появлялась на публике в вечернем наряде винного цвета со шлейфом.

Несколькими часами ранее Виктория опубликовала совместный снимок с актрисой из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. Партнерша Халита Эргенча сыграла роль наложницы султана Хюррем. Однако после того, как актриса покинула проект, ее место на съемочной площадке заняла Вахиде Гердюм.

«С моей прекрасной Мерьем Узерли», — подписала снимок Боня.

Напомним, что Виктория занимается выпуском собственной линии дизайнерской одежды. К слову, модель Виктория Лопырева призналась, почему ей пришлось пропустить Каннский кинофестиваль. Она не смогла оставить трехмесячного сына Марка Лео. Ради малыша модель отменила свою поездку, отдав предпочтение семье.

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Виктория БоняМерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч
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Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой «Великолепного века» Мерьем Узерли
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