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Потап рассекретил место, где проводит медовый месяц с Настей Каменских

Подписчики страницы певца в Instagram удивились, почему молодожены не выбрали более элитный курорт.

Потап рассекретил место, где проводит медовый месяц с Настей Каменских
Потап и Настя Каменских. фото: instagram.com/realpotap/

Поклонники Потапа и Насти Каменских искренне радуются за пару. После 13 лет совместного выступления на сцене, артисты лишь полгода назад признались, что встречаются. Позже в прессу просочились слухи о будущей свадьбе. Потап и Настя Каменских старались сохранить всё в тайне, однако задолго до торжества были известны и точная дата, и даже подружка невесты.

После свадебной церемонии молодожёны отправились на курорт в медовый месяц. Поклонники гадали, на каком пляже супруги проводят время, пока Потап не поставил геолокацию. Пара отдыхает на берегах Турции. Некоторых подписчиков разочаровал выбор курорта, ведь они рассчитывали увидеть любимых артистов на Бали или Сейшельских островах.

Потап и Настя Каменских с подругами. Скриншот: instagram.com/kamenskux/
Потап и Настя Каменских с подругами. Скриншот: instagram.com/kamenskux/

В комментариях один из подписчиков предположил, что Настя Каменских и Потап остановились в отеле «Maxx Royal Kemer», то есть пара большую часть времени проводит в Кемере. Молодожены решили не отдыхать наедине – певица пригласила в Турцию своих подруг. Тем временем подписчики задаются вопросом, почему супруги не носят обручальные кольца.

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Потап рассекретил место, где проводит медовый месяц с Настей Каменских
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