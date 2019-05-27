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Деньги на ветер: Ксения Бородина кичится своими покупками в Instagram

Ведущая «Дома-2» не скупится на автомобили, люксовые бренды одежды и дорогие аксессуары, чем вызывает недоумение и зависть у подписчиков в Instagram. Стали известны умопомрачительные суммы трат телезвезды.

Деньги на ветер: Ксения Бородина кичится своими покупками в Instagram
Ксения Бородина. фото: globallookpress

Ксения Бородина получает полмиллиона рублей в месяц за ведение телепроекта «Дом-2». Помимо известной программы, у девушки есть еще есть сеть салонов красоты и неплохие бонусы за рекламу в своей популярной странице в в Instagram. В итоге доходы звезды вырастают до миллиона долларов.

Сумка Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia/

Траты у Ксении Бородиной соответствуют её звездному статусу. Недавно в Stories телеведущая призналась, что взяла брендовую сумку за полмиллиона рублей. Аксессуар создан модным домом Birkin, который продаёт самые дорогие сумки в мире.

Маникюр, который звезда делает себе в собственном салоне красоты, стоит около 8000 рублей. Некоторые подписчики возмущаются в комментариях, что качество не соответствует цене. Также недавно Бородина выбирала между черным Гелендвагеном и белым. Цена на автомобиль варьируется от 10 миллионов рублей до 18 миллионов рублей.

Звезда предложила подписчикам выбрать, какой цвет для её машины подойдёт лучше. Естественно, ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком критики. Некоторые подписчики возмущались, что Бородиной не стоит так себя вести, ведь большинство россиян не могут себе позволить даже отечественный автомобиль.

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Деньги на ветер: Ксения Бородина кичится своими покупками в Instagram
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