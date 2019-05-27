ЗВЕЗДЫ

«Съемка для девчонок»: Яна Рудковская показала, как сын позирует для домашней фотосессии

Если перед профессиональным фотографом шестилетний Саша готов позировать только за оплату, то перед знакомыми Гном Гномыч расслабляется и дурачится.

«Съемка для девчонок»: Яна Рудковская показала, как сын позирует для домашней фотосессии
Яна Рудковская. фото: globallookpress

Яна Рудковская поделилась мнением со своими подписчиками в Instagram, что её сын далеко пойдёт. Шестилетний Саша Плющенко отказывается сниматься перед профессиональным фотографом бесплатно. Гном Гномыч воспринимает съёмки как работу, поэтому требует оплату в виде денег или игрушек. Рудковская оказалась в восторге от деловой хватки сына. Продюсер уверена – если у Саши не получится с фигурным катанием, он станет успешным бизнесменом.

Множество поклонников возмутились поведением Гном Гномыча. Яну Рудковскую в очередной раз обвинили в том, что она наживается на сыне и лишает его детства. В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия о том, может ли ребёнок так себя вести.

Рудковская решила показать подписчикам, что Саша не воспринимает жизнь как сплошную работу. Она опубликовала видео, в котором Гном Гномыч позирует на фоне гортензий в саду. Наследник Евгения Плющенко назвал это «съёмкой для девчонок».

Яна Рудковская попросила сына показать куртку, на спине которой был нарисован портрет Саши. Гном Гномыч пошутил, что изображен не он, а другой мальчик по имени Колобок. Саша вел себя расслабленно, шутил и дурачился.

Большинство подписчиков всё равно остались недовольны поведением Гном Гномыча. «Все неестественно. Заранее знаешь, что все будет ужасно строго постановочно!», «Видно, что ему это неприятно. Маме надо. Ему нет», «А зачем цветами швыряться? Избалованный вниманием мальчик», — написали в комментариях.

Вам может быть интересно:

Рудковская о 6-летнем сыне: «Мальчик растет не промах, цену себе знает» Спустя 10 лет на Яне Рудковской идеально село свадебное платье «К 18-летию у Саши будет внушительный счет»: Рудковская обрисовала будущее сына

Тэги:

воспитание сынаГном ГномычСаша ПлющенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Съемка для девчонок»: Яна Рудковская показала, как сын позирует для домашней фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: