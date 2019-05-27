«Съемка для девчонок»: Яна Рудковская показала, как сын позирует для домашней фотосессии

Если перед профессиональным фотографом шестилетний Саша готов позировать только за оплату, то перед знакомыми Гном Гномыч расслабляется и дурачится.

Яна Рудковская поделилась мнением со своими подписчиками в Instagram, что её сын далеко пойдёт. Шестилетний Саша Плющенко отказывается сниматься перед профессиональным фотографом бесплатно. Гном Гномыч воспринимает съёмки как работу, поэтому требует оплату в виде денег или игрушек. Рудковская оказалась в восторге от деловой хватки сына. Продюсер уверена – если у Саши не получится с фигурным катанием, он станет успешным бизнесменом.

Множество поклонников возмутились поведением Гном Гномыча. Яну Рудковскую в очередной раз обвинили в том, что она наживается на сыне и лишает его детства. В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия о том, может ли ребёнок так себя вести.

Рудковская решила показать подписчикам, что Саша не воспринимает жизнь как сплошную работу. Она опубликовала видео, в котором Гном Гномыч позирует на фоне гортензий в саду. Наследник Евгения Плющенко назвал это «съёмкой для девчонок».

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Яна Рудковская попросила сына показать куртку, на спине которой был нарисован портрет Саши. Гном Гномыч пошутил, что изображен не он, а другой мальчик по имени Колобок. Саша вел себя расслабленно, шутил и дурачился.

Большинство подписчиков всё равно остались недовольны поведением Гном Гномыча. «Все неестественно. Заранее знаешь, что все будет ужасно строго постановочно!», «Видно, что ему это неприятно. Маме надо. Ему нет», «А зачем цветами швыряться? Избалованный вниманием мальчик», — написали в комментариях.