Анфиса Чехова отправилась отмечать день рождения сына в Анталию

В последнее время телеведущая зачастила с поездками в Турцию.

Анфиса Чехова — не только успешная и востребованная телеведущая, счастливая мать, но и большая любительница путешествий.

В начале апреля звезда с удовольствием делилась со своими подписчиками фотографиями из области Каппадокия в Турции, и сейчас она снова полетела в эту страну. Однако на этот раз компанию Чеховой составили ее сын Соломон и мама Наталья.

На днях мальчику исполнится семь лет. Этот праздник семейство решило уже по традиции отметить в турецкой Анталии.

«Ну что, мы полетели. В любимую детскую Анталию. Ждут моего Абрикоса 10 дней Счастья, и веселый День Рождения. Уже второй год его ДР справляем в Турции. Скоро станет традицией», — подписала в Instagram совместную фотографию с сыном из самолета Анфиса Чехова.

Поклонники пожелали любимой телеведущей хорошо провести время в Турции вместе с сыном и весело отметить день рождения Соломона.

Напомним, что на прошлой неделе в жизни сына Анфисы Чеховой случилось знаменательное событие — он закончил детский сад. На выпускной Соломона пришли его мама и бабушка Наталья.