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Ким Кардашян показала редкие детские фото Кайли Дженнер

Звезда хотела поздравить друга с днем рождения архивным фото, но даже не подозревала во что это в итоге выльется в Сети.

Ким Кардашян показала редкие детские фото Кайли Дженнер
Ким Кардашян. фото: globallookpress

Ким Кардашян решила поздравить с днём рождения Скотта Дисика. Давний друг семьи также является бывшим парнем Кортни Кардашян и неоднократно появлялся в телепередаче «Семейство Кардашян». Ким вспомнила, что знает его уже 15 лет. Ради этого она нашла архивные кадры 2008 года, на которых запечатлен именинник.

Рядом с ним сидит Кайли Дженнер. Самая молодая миллиардерша в мире тогда была простой 11-летней девочкой. Многие поклонники клана Кардашян неоднократно замечали, сколько пластических операций пришлось пережить звездам для того, чтобы стать известными. Кайли Дженнер не стала исключением.

На этих фото видно, как впоследствии пластический хирург поработал над лицом знаменитости. Кайли Дженнер заметно увеличила губы. В подростковом возрасте её губы были гораздо тоньше, чем сейчас. После удачной операции миллиардерша участвует в фотосессиях для рекламы своих блесков для губ и другой косметики.

В комментариях под постом разгорелась настоящая дискуссия, как сильно изменилась Кайли Дженнер со времен своего детства. Некоторые подписчики утверждают, что миллиардерша стала выглядеть по-другому не столько из-за операций, сколько из-за возраста. Другие уверены, что помимо пластики лица, Кайли Дженнер также увеличивала ягодицы.

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Ким Кардашян показала редкие детские фото Кайли Дженнер
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