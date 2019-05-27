Шляпа и ничего больше: Наталья Бардо полностью разделась для смелой фотосессии

Наталья Бардо стала известна благодаря сериалу «Улетный экипаж». Также уже четыре года она встречается с известным режиссером Марюсом Вайсбергом. В марте девушка призналась, что получила предложение руки и сердца, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Отметим, что чуть больше двух лет назад актриса впервые стала мамой: своему избраннику она родила сына Эрика. Наследника девушка показывает крайне редко, стараясь оберегать его пристального внимания общественности.

Похоже, что скучать Наталье некогда. Еще в конце прошлого года она заверила, что будет меньше работать и больше времени уделять себе. Обычно артистка отдыхает на Мальдивах, но несколько дней назад она прибыла на греческий курорт, решив сменить обстановку. На отдыхе девушка делится советами с поклонниками. Также она не упустила возможности, и устроила пикантную фотосессию. На снимках Бардо предстала полностью обнаженной.

В кадре актриса позирует прикрывая руками бюст, а ее голову украшает шляпа с большими полями, под которыми она спрятала свое лицо. «Солнце… я так ждала тебя!», — написала Наталья. «Но шляпа, признаюсь, велика, да еще и чужая», — добавила она. Поклонники пришли в восторг от снимков. Звезда продемонстрировала стройные ноги и красивый золотистый загар, чем сразила своих фанатов.

«Какая ты стройная», «Боже, какая красотка», «Мне сначала показалось , что это Полина Гагарина», «Какая шикарная фотография!», «Модель хороша, но и фотограф не хуже!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что совсем недавно подобное фото со шляпой сделала Екатерина Варнава. Однако она предпочла прикрыться головным убором. Снимок Бардо оказался чуть более откровенным.