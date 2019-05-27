«Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым

Не только у резидента Comedy Club есть чувство юмора.

Кристина Асмус не раз признавалась, что часто «троллит» своего мужа Гарика Харламова. Пока резидент Comedy Club продолжает в Сети шутить над Ларисой Гузеевой, актриса решила поделиться с подписчиками в Instagram забавным снимком. На фото Харламов прислонился к постеру сериала «Интерны» и пытается поцеловать Кристину Асмус, которая сыграла в этом ситкоме одну из главных ролей.

«Меня одну смущает правая рука мужа?» — спросила у поклонников актриса. Фанаты тут же заметили, что Гарик Харламов ходит без обручального кольца. Юморист прокомментировал пост жены с намеком на пошлую шутку: «А левая не смущает?»

Также Кристина Асмус решила подшутить над мужем с помощью дочери. Актриса опубликовала нежное фото с пятилетней Настей на руках. Звезда подписала снимок шутливыми словами: «Хотеть на ручки — это у Харламовых семейное».

Кристина Асмус известна также самоиронией. На днях актриса отмечала день рождения подруги и опубликовала фото, на котором лежит на полу после бурной вечеринки. В посте звезда написала, что тоже человек, поэтому заснула в окружении еды и бокалов вина.