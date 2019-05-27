ЗВЕЗДЫ

«Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым

Не только у резидента Comedy Club есть чувство юмора.

«Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым
Кристина Асмус и Гарик Харламов. фото: globallookpress

Кристина Асмус не раз признавалась, что часто «троллит» своего мужа Гарика Харламова. Пока резидент Comedy Club продолжает в Сети шутить над Ларисой Гузеевой, актриса решила поделиться с подписчиками в Instagram забавным снимком. На фото Харламов прислонился к постеру сериала «Интерны» и пытается поцеловать Кристину Асмус, которая сыграла в этом ситкоме одну из главных ролей.

«Меня одну смущает правая рука мужа?» — спросила у поклонников актриса. Фанаты тут же заметили, что Гарик Харламов ходит без обручального кольца. Юморист прокомментировал пост жены с намеком на пошлую шутку: «А левая не смущает?»

Также Кристина Асмус решила подшутить над мужем с помощью дочери. Актриса опубликовала нежное фото с пятилетней Настей на руках. Звезда подписала снимок шутливыми словами: «Хотеть на ручки — это у Харламовых семейное».

Кристина Асмус известна также самоиронией. На днях актриса отмечала день рождения подруги и опубликовала фото, на котором лежит на полу после бурной вечеринки. В посте звезда написала, что тоже человек, поэтому заснула в окружении еды и бокалов вина.

Вам может быть интересно:

Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой Снова мама: Кристина Асмус показала свою первую «кинодочь» Кристина Асмус представила человека, к которому ее периодически ревнует Гарик Харламов

Тэги:

InstagramГарик Харламов и Кристина АсмусКристина Асмус
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Где кольцо?»: Кристина Асмус подшучивает над Гариком Харламовым
Интересно?
Поделись с друзьями: