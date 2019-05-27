«Я многому у тебя училась и учусь»: Подольская душевно поздравила Варум с юбилеем

В минувшее воскресенье, 26 мая, одна из самых ярких певиц российской эстрады — Анжелика Варум — отметила 50-летний юбилей. Первым любимую супругу поздравил Леонид Агутин, сказав, что сама судьба наградила его встречей с Анжеликой.

Не забыла поздравить подругу и ее коллега по сцене Наталья Подольская. Пресняковы давно дружат с семейством Агутина и Варум. Об этом свидетельствует серия снимков, которые Подольская опубликовала вместе с поздравлением. Семьи вместе отдыхают, проводят вечера и появляются на торжественных событиях.

«Ты — необыкновенно мудрая, нереально красивая, безгранично талантливая женщина!!! Я многому у тебя училась и учусь!!! Мне очень повезло быть с тобой знакомой и дружить! Будь счастлива, чтобы все было гармонично и внутри тебя и снаружи!», – написала певица на своей странице в Instagram.

Поклонники Натальи Подольской присоединились к поздравлениям, адресованным Анжелике Варум, и также пожелали ей творческих успехов и благополучия.

Отметим, что день рождения 50-летняя артистка вместе с супругом отмечает в Италии. На днях к ним в Вероне присоединилась дочь Агутина от предыдущего брака — Полина.