Супругу Александра Овечкина заподозрили во второй беременности

Менее года назад — прошлым летом — Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. Теперь подписчики страницы жены хоккеиста в Instagram снова заподозрили ее в беременности. Слухи о своем интересном положении Шубская спровоцировала случайно сама, опубликовав в соцсети новый снимок.

На фотографии девушка позирует в красном платье и белом пиджаке. Некоторые поклонники посчитали, что на снимке у Анастасии виден округлившийся животик, поэтому они начали спрашивать: не в положении ли она.

«Вы в положении?», «Наверное скоро будет сестричка!! Похоже на это!! Дай Бог», «Похоже, Настенька беременна», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Сама Анастасия эти домыслы решила никак не комментировать.

Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвал пост Шубской, посвященный российским фанатам. В нем она отметила, что болельщики в РФ только и ждут неудачи спортсменов, чтобы смешать их с грязью. В свою очередь, пользователи отметили, что легко говорить о патриотизме и при этом жить в США. Позже к словам своей супруги присоединился и сам Александр Овечкин.