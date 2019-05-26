Могут себе позволить: Пугачева, Высоцкая, Шейк и другие показали лица без макияжа

Тренд на естественность пользуется популярностью у модниц по всему миру уже не первый сезон. Кто из российских знаменитостей уже позировал без косметики, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

И в этом сезоне тренд на естественность не утратил своих позиций. Свои фото без косметики и сценического грима уже публиковала Регина Тодоренко, Вера Брежнева, Наталья Водянова, Юлия Ковальчук, Светлана Ходченкова и другие девушки.

Эксперт рекомендует: естественный макияж и натуральные ресницы

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева подметила, что российские женщины любят яркие краски. Однако все же естественность и натуральность постепенно вытесняет все искусственное и пестрое.

«Так называемая «натуральность» актуальна уже не первый сезон и даже не первый год! Однако этот тренд у нас не очень приживается: наши женщины все-таки яркие по своему типажу. Правда, сейчас уже не модно подкачивать губки. А при выборе вечернего макияжа многие отдают предпочтение более естественной палитре. Даже при наращивании ресниц используется «натуральный эффект». Так менее заметно, что это кукольный, сценический образ», — уверяет имиджмейкер.

А кто из представительниц отечественного шоу-бизнеса уже выступил в поддержку природной красоты? Узнать об этом удалось благодаря звездным Instagram.

Алла Пугачева (70 лет)

«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство», — писала в Instagram Примадонна отечественной эстрады, делясь с верными почитателями личным снимком.

Супруга шоумена Максима Галкина показала мимические морщинки, не стесняясь так называемых «гусиных лапок» в уголках глаз.

Эмма Малинина (57 лет)

Алле Борисовне вторит и супруга народного артиста России — Эмма Малинина.

«Я такая, какая есть», — заявляет возлюбленная эстрадного певца.

На личной страничке в Instagram Эмма не перестает делиться фото без макияжа. В повседневной жизни она редко пользуется косметикой.

А в интервью Максиму Галкину на шоу «Сегодня вечером» супруга Александра Малинина подметила, что посещает светские рауты крайне редко и всегда в сопровождении мужа.

Рената Литвинова (52 года)

Актрису из ленты «Граница: Таежный роман» историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев компетентно называл «образцом элегантности».

Сама Литвинова полагает, что представительницам прекрасного пола вредит чрезмерное увлечение бьюти-трендами: искусственные брови и ресницы.

Несмотря на то, что каждый свой выход в свет Рената продумывает до мелочей, она, как впрочем и Эмма Малинина, иногда позволяет себе появится на публике в своем естественном виде, не прибегая к помощи визажистов.

Юлия Высоцкая (45 лет)

Экс-ведущая программы «Жди меня» призналась, что перестала краситься после 16-ти лет. Естественно, Юлии Высоцкой приходится накладывать грим ради съемок и участия в фотосессиях.

Однако в повседневной жизни, как и супруга Александра Малинина — она предпочитает природную красоту. По словам актрисы, ее мужу нравятся «умытые лица». Юлия не скрывает, что Андрей Кончаловский повлиял на становление всего ее образа.

Екатерина Климова (41 год)

Экс-супруга Игоря Петренко и нынешняя возлюбленная Гелы Месхи солидарна с Ренатой Литвиновой. Многодетная актриса не скрывает, что всему наклеенному и накрашенному она предпочитает натуральность.

Для Екатерины красота — это в первую очередь здоровье волос, кожи и ногтей. 17-летняя дочь актрисы Елизавета Хорошилова уверяет, что старается во всем брать пример со своей мамы.

Елена Летучая (40 лет)

«Меня привыкли видеть с серьезным макияжем, но на самом деле в жизни я люблю прозрачный и естественный макияж», — призналась экс-ведущая программы «Ревизорро» в интервью life.ru.

Также Летучая заверила, что всегда внимательно относилась к своей коже, пользуясь увлажняющими кремами.

Ирина Шейк (33 года)

Экс-возлюбленная Криштиану Роналду в одном из недавних своих интервью призналась, что до сих пор пользуется мамиными советами по уходу за лицом.

Каждый день модель умывается кубиками льда. Благодаря чему она избавляется от синячков под глазами и следов усталости.

Как и Рената Литвинова модель не стесняется публиковать личные фото без макияжа, рассказывая поклонникам о секретах по уходу за лицом и телом. Профессиональный макияж Шейк снимает с помощью кокосового масла. Кроме того, Ирина предпочитает натуральные домашние скрабы.

(Фото: Instagram.com/irinashayk)

Юлия Барановская (33 года)

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале, соведущая Александра Васильева на шоу «Модный приговор» воспитывает троих детей от Андрея Аршавина.

И если на съемочной площадке она вынуждена появляться с укладкой и макияжем, то на отдыхе Юлия, как и многодетная Екатерина Климова, отказывается от косметики, давая своей коже возможность восстановиться.

Барановская любит экспериментировать с внешностью. Перемены в основном затрагивают ее прическу. Юлия уже успела отрастить прямую челку и предстать в новой фотосессии в образе блондинки. В микроблоге знаменитости есть и кадры, на которых девушка позирует и вовсе без макияжа.