ЗВЕЗДЫ

«Наконец-то без шпагата»: в Сети оценили новый романтичный образ Волочковой

Балерина неожиданно открыла комментарии в своем Instagram.

«Наконец-то без шпагата»: в Сети оценили новый романтичный образ Волочковой
Анастасия Волочкова / Global Look Press

Анастасия Волочкова — личность неординарная. Из-за этого в Сети она часто сталкивается с критикой и выпадами в свой адрес. Именно по этой причине в феврале балерина приняла решение закрыть комментарии на своей странице в Instagram, чтобы лишний раз не расстраиваться.

Однако периодически, под некоторыми постами, она вновь позволяет поклонникам комментировать снимки. Так, и в этот раз, Волочкова разрешила подписчикам обсуждать фотографию, на которой она предстала в нежном и романтичном образе, с аккуратной прической и макияжем.

Интернет-пользователи обрадовались возможности комментировать и принялись обсуждать внешний вид Волочковой. Многие отметили, что этот нежный образ очень красит балерину. Некоторые написали о том, что лучше выкладывать такие снимки, чем многочисленные шпагаты.

Комментарии
https://www.instagram.com/volochkova_art/

«Обалдеть! Куколка! Ухоженная. Почему так всегда не выглядеть???», «Наконец-то красивые фотографии без шпагата. Ты прелесть!», «Сама непосредственность, к нам без шпагата, круто!!!», «Красивое фото! Элегантное, нежное! Потрясающе», «Очень красивый образ! Браво!», «Волочкова,наконец-то можно высказаться…Ты так задолбала своим страусиным шпагатом!», «Впервые смотрю на порядочное фото с Волочковой!!! Назовем его «без шпагата», удачно!!!», — отметили подписчики.

Вам может быть интересно:

Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой Как две капли воды: Анфиса Чехова поделилась редким фото с мамой

Тэги:

InstagramАнастасия Волочковакомментарииобраз
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Наконец-то без шпагата»: в Сети оценили новый романтичный образ Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: