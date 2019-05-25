«Наконец-то без шпагата»: в Сети оценили новый романтичный образ Волочковой

Анастасия Волочкова — личность неординарная. Из-за этого в Сети она часто сталкивается с критикой и выпадами в свой адрес. Именно по этой причине в феврале балерина приняла решение закрыть комментарии на своей странице в Instagram, чтобы лишний раз не расстраиваться.

Однако периодически, под некоторыми постами, она вновь позволяет поклонникам комментировать снимки. Так, и в этот раз, Волочкова разрешила подписчикам обсуждать фотографию, на которой она предстала в нежном и романтичном образе, с аккуратной прической и макияжем.

Интернет-пользователи обрадовались возможности комментировать и принялись обсуждать внешний вид Волочковой. Многие отметили, что этот нежный образ очень красит балерину. Некоторые написали о том, что лучше выкладывать такие снимки, чем многочисленные шпагаты.

«Обалдеть! Куколка! Ухоженная. Почему так всегда не выглядеть???», «Наконец-то красивые фотографии без шпагата. Ты прелесть!», «Сама непосредственность, к нам без шпагата, круто!!!», «Красивое фото! Элегантное, нежное! Потрясающе», «Очень красивый образ! Браво!», «Волочкова,наконец-то можно высказаться…Ты так задолбала своим страусиным шпагатом!», «Впервые смотрю на порядочное фото с Волочковой!!! Назовем его «без шпагата», удачно!!!», — отметили подписчики.