Юлия Пересильд одобрила желание 10-летней дочери завести Instagram

Актриса хочет, чтобы ее ребенок разбирался в технологиях и шел в ногу со временем, но при этом страницу Ани в соцсети она оформила на себя.

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая одну из главных женских ролей в военной драме «Битва за Севастополь», воспитывает двух дочерей: Анну и Марию, разница в возрасте между сестрами незначительная — всего три года. Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами. В свои десять лет она уже завела личную страничку в Instagram, разумеется, с позволения мамы.

Говоря о методах воспитания детей, Юлия подметила, что протест — это отличительная черта их семьи. Именно поэтому она не видела смысла запрещать дочери пользоваться социальными сетями. Кроме того, Пересильд хочет, чтобы ее девочки разбирались в технологиях и шли в ногу со временем.

«Вот, например, у одноклассников появился Instagram. И можно сколько угодно запрещать, но через какие-то другие аккаунты, тайком, дочь все равно его заведет», — приводит 7days.ru слова Юлии Пересильд.

Страничку дочери актриса оформила на себя. И заранее обговорила с Анной некоторые пункты, заключив с ней своего рода договоренность. Юлия поставила дочери условие: она разрешает ей вести свой блог, а Анечка размещает на страничке только интересные тексты, рассказывая о чем-то новом.