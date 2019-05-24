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Егор Крид из Турции дал объяснение о своих долгах в России

Певец пообещал разобраться в ситуации с якобы неоплаченным транспортным налогом по возвращении в Москву.

Егор Крид из Турции дал объяснение о своих долгах в России
Егор Крид фото: Eastnews

Вчера стало известно, что Егор Крид, настоящее имя которого Егор Булаткин, разыскивается Федеральной налоговой службой России ввиду неуплаты транспортного налога. В Сети сообщали, что певец должен погасить задолженность в размере 278 тысяч рублей.

Помимо этого, из-за того, что артист тянул с оплатой, на сумму набежала пеня и итоговая цифра увеличилась на 30 тысяч. Долг образовался после того, как Егор не оплатил налог на обладание транспортным средством. У певца дорогостоящий автомобиль «Гелендваген» фирмы «Мерседес», который он приобрел за 10 миллионов рублей.

Сегодня Крид решил сам внести ясность в сложившуюся ситуацию. В своем Instagram он рассказал, что в настоящее время находится за границей, но как только вернется, сразу же решит проблему.

«Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами НЕ в курсе того, что вы меня ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Мск;)», — написал музыкант.

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Егор Крид из Турции дал объяснение о своих долгах в России
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