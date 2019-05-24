ЗВЕЗДЫ

Голова в облаках: драгоценности Риты Оры на $4 млн забыли в самолете

Потерянные в Ницце украшения нашли в итоге в аэропорту Лондона.

Голова в облаках: драгоценности Риты Оры на $4 млн забыли в самолете
Рита Ора фото: Eastnews

Британская поп-дива Рита Ора едва не лишилась драгоценностей на сумму четыре миллиона долларов, которые собиралась носить на Каннском кинофестивале.

Украшения везла женщина-курьер из Лондона. Что пошло не так — неизвестно, но драгоценный чемодан остался в самолете после посадки в Ницце.

«Кто-то с головой в облаках почти потерял несколько миллионов», — поделился с AFP источник в полиции.

Потерянные драгоценности смогли разыскать в лондонском аэропорту Лутон, куда успел вернуться самолет. В итоге 16 мая Рита Ора появилась в Каннах в ярком бриллиантовом ожерелье.

Вам может быть интересно:

Рита Ора и Роузи Хантингтон-Уайтли отказались от «скрытой» рекламы в Instagram Рита Ора повторила знаменитый образ Сары Джессики Паркер из «Секса в большом городе» Рита Ора закрутила тайный роман с Эндрю Гарфилдом

Тэги:

пропавшие драгоценностиРита Ора
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Голова в облаках: драгоценности Риты Оры на $4 млн забыли в самолете
Интересно?
Поделись с друзьями: