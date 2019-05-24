Голова в облаках: драгоценности Риты Оры на $4 млн забыли в самолете

Потерянные в Ницце украшения нашли в итоге в аэропорту Лондона.

Британская поп-дива Рита Ора едва не лишилась драгоценностей на сумму четыре миллиона долларов, которые собиралась носить на Каннском кинофестивале.

Украшения везла женщина-курьер из Лондона. Что пошло не так — неизвестно, но драгоценный чемодан остался в самолете после посадки в Ницце.

«Кто-то с головой в облаках почти потерял несколько миллионов», — поделился с AFP источник в полиции.

Потерянные драгоценности смогли разыскать в лондонском аэропорту Лутон, куда успел вернуться самолет. В итоге 16 мая Рита Ора появилась в Каннах в ярком бриллиантовом ожерелье.