«Модница недели» среди соперниц по «Выжить в Дубае»: кто одевается круче — Сысоева, Боня или Самойлова

Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Виктория Боня на шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ

Наряды участниц шоу «Выжить в Дубае» на светских мероприятиях оценила модный эксперт Teleprogramma.pro cтилист-имиджмейкер Дарья Правич.

Три прекрасные соперницы по шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» скрестят сегодня шпаги в модной битве.

Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Виктория Боня продемонстрируют наряды, в которых они появлялись на светских мероприятиях. Кто из них будет повержен и почему, помогает выяснить модный эксперт Teleprogramma.pro cтилист-имиджмейкер Дарья Правич.

Надя Сысоева: испортила нежную внешность

Надя Сысоева — единственная участница нашей подборки, которая к этому дню остается на проекте. Правда, это совершенно не гарантирует ей победу в модной битве.

Надя Сысоева. Фото: Global Look Press

«Надя Сысоева, безусловно, очаровательна. Но вся эта модная кожа в черном цвете отчаянно не подходит ей по типажу. Грубая фактура, не менее грубый оверсайз, еще более грубые квадратные носки — все это перечеркивает нежную внешность Нади Сысоевой, просто не оставляя ей места. Берет и локоны девушке очень идут и напоминают о французских беззаботных кокетках, поэтому особенно непонятно, к чему тут «папин» пиджак. Для премьеры этот образ можно было бы докрутить, но пока только 5 баллов».

Вика Боня: выглядывает из-за органзы

Виктория Боня хоть и зовется светской львицей, но ее выходы на публику редко бывают удачными. Так случилось и на кинофестивале в Каннах, где так любит бывать Виктория Боня. Наряд был ярким, но не в тему.

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Виктория Боня. Фото: Global Look Press

«Платье такого цвета и фактуры считаю не лучшим выбором для красной дорожки именно потому, что она — красная. Вика Боня откровенно слилась с фоном и выглядывает на нас из-за волн органзы.

Возможно, это неудачный ракурс, но мне не хватает акцентов: Вика Боня потерялась, мы видим только лицо с неудачной зализанной прической.

Очевидно, так и было задумано. Вика Боня хотела привлечь к нему максимальное внимание, но перестаралась — выделять в степени «ультра» и глаза, и губы не лучшая затея. Все же последние несколько лет у нас тренд на красивую кожу и естественность, а не на «боевой раскрас». Вика Боня красивая женщина, чью индивидуальность на фестивале в Каннах можно было бы подчеркнуть более удачно. 5 баллов».

Оксана Самойлова: минимализм и элегантность

Оксана Самойлова покинула «Выжить в Дубае» вслед за Викторией Боней. Но, судя по всему, цели победить она себе и не ставила. Зато в модной битве ей точно равных нет. В роскошном белом наряде мама четверых детей Оксана Самойлова блистала на Премии «Мама года».

Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press

«На Оксане Самойловой мы видим белое платье-бюстье в матовой фактуре, подчеркивающее фигуру, с кейпом из того же материала. Никаких броских украшений, кроме крупных серег в золоте —лучшем дополнении к белому цвету и загорелой коже. Минималистичная укладка и яркие стрелки (единственный акцент в макияже) отлично дополняют наряд. Прекрасный элегантный образ, полностью соответствующей мероприятию. Моя оценка — 10 баллов».

Подводим итоги

Победителем нашего баттла становится Оксана Самойлова, которая, увы, уже покинула шоу «Выжить в Дубае». Так что, вполне можно ее модный триумф считать реваншем. И Вика Боня, и все еще продолжающая борьбу за главный приз реалити-шоу Надя Сысоева, сильно уступают Оксане Самойловой в чувстве стиля и вкуса.

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