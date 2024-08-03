«Модница недели» среди соперниц по «Выжить в Дубае»: кто одевается круче — Сысоева, Боня или Самойлова

«Платье такого цвета и фактуры считаю не лучшим выбором для красной дорожки именно потому, что она — красная. Вика Боня откровенно слилась с фоном и выглядывает на нас из-за волн органзы.

Возможно, это неудачный ракурс, но мне не хватает акцентов: Вика Боня потерялась, мы видим только лицо с неудачной зализанной прической.

Очевидно, так и было задумано. Вика Боня хотела привлечь к нему максимальное внимание, но перестаралась — выделять в степени «ультра» и глаза, и губы не лучшая затея. Все же последние несколько лет у нас тренд на красивую кожу и естественность, а не на «боевой раскрас». Вика Боня красивая женщина, чью индивидуальность на фестивале в Каннах можно было бы подчеркнуть более удачно. 5 баллов».