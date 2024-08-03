«Модница недели» среди соперниц по «Выжить в Дубае»: кто одевается круче — Сысоева, Боня или Самойлова

Три прекрасные соперницы по шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» скрестят сегодня шпаги в модной битве.
Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Виктория Боня продемонстрируют наряды, в которых они появлялись на светских мероприятиях. Кто из них будет повержен и почему, помогает выяснить модный эксперт Teleprogramma.pro cтилист-имиджмейкер
Надя Сысоева: испортила нежную внешность
Надя Сысоева — единственная участница нашей подборки, которая к этому дню остается на проекте. Правда, это совершенно не гарантирует ей победу в модной битве.
Надя Сысоева. Фото: Global Look Press
«Надя Сысоева, безусловно, очаровательна. Но вся эта модная кожа в черном цвете отчаянно не подходит ей по типажу. Грубая фактура, не менее грубый оверсайз, еще более грубые квадратные носки — все это перечеркивает нежную внешность Нади Сысоевой, просто не оставляя ей места. Берет и локоны девушке очень идут и напоминают о французских беззаботных кокетках, поэтому особенно непонятно, к чему тут «папин» пиджак. Для премьеры этот образ можно было бы докрутить, но пока только 5 баллов».
Вика Боня: выглядывает из-за органзы
Виктория Боня хоть и зовется светской львицей, но ее выходы на публику редко бывают удачными. Так случилось и на кинофестивале в Каннах, где так любит бывать Виктория Боня. Наряд был ярким, но не в тему.
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Виктория Боня. Фото: Global Look Press
«Платье такого цвета и фактуры считаю не лучшим выбором для красной дорожки именно потому, что она — красная. Вика Боня откровенно слилась с фоном и выглядывает на нас из-за волн органзы.
Возможно, это неудачный ракурс, но мне не хватает акцентов: Вика Боня потерялась, мы видим только лицо с неудачной зализанной прической.
Очевидно, так и было задумано. Вика Боня хотела привлечь к нему максимальное внимание, но перестаралась — выделять в степени «ультра» и глаза, и губы не лучшая затея. Все же последние несколько лет у нас тренд на красивую кожу и естественность, а не на «боевой раскрас». Вика Боня красивая женщина, чью индивидуальность на фестивале в Каннах можно было бы подчеркнуть более удачно. 5 баллов».
Оксана Самойлова: минимализм и элегантность
Оксана Самойлова покинула «Выжить в Дубае» вслед за Викторией Боней. Но, судя по всему, цели победить она себе и не ставила. Зато в модной битве ей точно равных нет. В роскошном белом наряде мама четверых детей Оксана Самойлова блистала на Премии «Мама года».
Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
«На Оксане Самойловой мы видим белое платье-бюстье в матовой фактуре, подчеркивающее фигуру, с кейпом из того же материала. Никаких броских украшений, кроме крупных серег в золоте —лучшем дополнении к белому цвету и загорелой коже. Минималистичная укладка и яркие стрелки (единственный акцент в макияже) отлично дополняют наряд. Прекрасный элегантный образ, полностью соответствующей мероприятию. Моя оценка — 10 баллов».
Подводим итоги
Победителем нашего баттла становится Оксана Самойлова, которая, увы, уже покинула шоу «Выжить в Дубае». Так что, вполне можно ее модный триумф считать реваншем. И Вика Боня, и все еще продолжающая борьбу за главный приз реалити-шоу Надя Сысоева, сильно уступают Оксане Самойловой в чувстве стиля и вкуса.
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