«Модница недели» на шоу «Последний герой»: как жесткая Бородина превращается в гармоничную и женственную — мнение стилиста

На телеканале ТВ-3 идет шоу «Последний герой. Русский сезон». Съемки проекта проходили на Алтае. Местность к ношению вечерних платьев не располагает. Но стилисты реалити-шоу сумели подобрать для его ведущей Ксении Бородиной наряды, в которых она выглядит женственно. И это не платья!
Помогает разобраться в хитрых стильных приемах Ксении Бородиной модный эксперт Teleprogramma.pro имидж-дизайнер Елена Юрина.
Черное и белое
Ксения Бородина в этом образе продемонстрировала сочетание цветов, которое считается классикой. Симбиоз белого и черного — вариант беспроигрышный. Кстати, во все аутфиты Ксении Бородиной, представленные в этой подборке, добавлены черные оттенки. И они невероятно ей идут.
«Все образы Ксении продуманы и гармоничны в контексте ее цвета волос, цвета глаз и линий. Белая куртка хорошо сочетается с белыми сапогами. Черные леггинсы, ремень, топ хорошо сочетаются с длинными глянцевыми волосами. Видно, что стилист продумывал каждую деталь. Аксессуары повторяются по цвету металла. Поэтому я ставлю 10 баллов Ксении Бородиной за этот образ».
Одна под зонтом
Ксения Бородина даже в комбинезоне, напоминающем рабочую одежду строителя или ремонтника, умудряется выглядеть женственно. Все дело в его женственном голубом оттенке и зонтике в руках Ксении Бородиной.
«Поскольку волосы занимают 40 % внимания, то к темным оттенкам волос Ксении Бородиной всегда будут хорошо подходить черные и коричневые расцветки в одежде и аксессуарах. Не исключение и этот образ в голубом комбинезоне. Круглые серьги повторяют линии зонта, который так же является частью образа. Тоже поставлю 10 баллов. С типажом Ксении все хорошо гармонирует».
В цветах карамели и шоколада
Этот образ в карамельно-шоколадных цветах невероятно идет Ксении Бородиной. Модный эксперт Teleprogramma.pro имидж-дизайнер Елена Юрина считает, что это абсолютно ее оттенки.
«Каждый образ подчеркивает женственность и хорошее телосложение Ксении Бородиной. Образ с коричневым жакетом так же очень гармоничен. По всем природным оттенкам палитры Ксении Бородиной он ей очень подходит. Ксения Бородина не изменяет своим формам и подчеркивает талию, стройные ноги, вытягивает свой силуэт и тем самым кажется выше. Единственный минус — в цвете сапог и сережках. Они как будто не из этого образа, поэтому поставлю 9 баллов».
Оранжевое и черное
Вот и в этом наряде телеведущей добавлен черный цвет, который комплиментарен для Ксении Бородиной.
«Оранжевый глянцевый плащ прекрасен на контрасте с черными вещами. Все текстуры повторяются, линии удлиняют фигуру Ксении Бородиной, очень стильно! 10 баллов».
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Подводим итоги
Победительница у нас сегодня одна — Ксения Бородина. Сразу три ее образа получили высшие оценки нашего эксперта Елены Юриной. И только в одном был обнаружен маленький модный промах. Это образ с коричневым жакетом. Он становится аутсайдером нашего модного баттла.
Справка Teleprogramma.pro
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