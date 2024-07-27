«Модница недели» на шоу «Последний герой»: как жесткая Бородина превращается в гармоничную и женственную — мнение стилиста

На телеканале ТВ-3 идет шоу «Последний герой. Русский сезон». Съемки проекта проходили на Алтае. Местность к ношению вечерних платьев не располагает. Но стилисты реалити-шоу сумели подобрать для его ведущей Ксении Бородиной наряды, в которых она выглядит женственно. И это не платья!

Помогает разобраться в хитрых стильных приемах Ксении Бородиной модный эксперт Teleprogramma.pro имидж-дизайнер Елена Юрина.

Черное и белое

Ксения Бородина в этом образе продемонстрировала сочетание цветов, которое считается классикой. Симбиоз белого и черного — вариант беспроигрышный. Кстати, во все аутфиты Ксении Бородиной, представленные в этой подборке, добавлены черные оттенки. И они невероятно ей идут.