«Модница недели» на «Выжить в Дубае»: экстравагантные наряды Утяшевой — эффект «жидкого золота», футуристичный и экстремальный образы

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева в новом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ демонстрирует наряды — один сногсшибательней другого. Вместе с мужем Павлом Волей Ляйсан Утяшева ведет этот проект.
Павел Воля прекрасно справляется с ролью фона для своей великолепной супруги, в плане образов, конечно же.
Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, имидж-дизайнером Еленой Юриной изучим наряды Ляйсан Утяшевой и узнаем, какой же достоин звания самого лучшего.
Эффект «жидкого золота»
От Ляйсан Утяшевой в этом платье просто глаз не оторвать. Блеск, тягучесть, золото, манкость… Просто ах.
«Платье золотого цвета с замысловатой драпировкой смотрится потрясающе. Эффект «жидкого золота», о котором упоминает сама Ляйсан Утяшева, действительно передает глубину и насыщенность оттенка. Такой золотистый наряд идеально вписывается в контекст съемок в пустыне ОАЭ, создавая яркий и запоминающийся образ. Очень удачным дополнением к платью становится зеленая накидка-палантин. Этот контрастный акцент в цвете добавляет образу изящества и роскоши. Единственным, пожалуй, спорным элементом, являются сапоги. Действительно, они немного выбиваются из общего элегантного и женственного звучания наряда. В целом же, этот образ Ляйсан Утяшевой производит невероятно сильное впечатление. Он смотрится дорого, стильно и эффектно, идеально подчеркивая фигуру Ляйсан Утяшевой. Оцениваю этот look на твердые 9 баллов. Ляйсан Утяшева вновь доказывает, что обладает безупречным вкусом и умением создавать яркие, запоминающиеся образы».
Вызывает диссонанс
А этот образ Ляйсан Утяшевой получился не столь притягательным. Собственно, есть вопросы и по поводу его уместности и трендовости.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева на «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
«Несмотря на оригинальный дизайн платья с капюшоном, в целом этот наряд Ляйсан Утяшевой выглядит не очень модно и актуально. Хотя коричневый цвет сейчас и в тренде, сам фасон платья кажется несколько устаревшим и неинтересным. В целом, данный look, хоть и имеет интересные дизайнерские элементы, производит довольно посредственное впечатление. Он не выглядит по-настоящему современным и модным. Вечернее платье с колье под темные очки и очень странные ботинки — вызывает диссонанс. Поэтому я поставлю 7 баллов».
Футуристично и нетривиально
Ляйсан Утяшева обладает столь пластичной внешностью, что, кажется, может справиться с практически любой задачей, поставленной стилистами. Она невероятно хороша даже в платье, сплетенном из канатов.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля на шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
«Первое, что бросается в глаза, — это вязаное платье с необычными деталями. Такой фактурный, сложный крой выглядит действительно очень футуристично и нетривиально, как отметила сама Ляйсан Утяшева. Этот выбор идеально вписывается в общую концепцию приключенческого шоу в пустыне. Оцениваю этот образ на твердые 10 баллов! Он идеально передает характер шоу и подчеркивает творческую индивидуальность Ляйсан Утяшевой».
С нотками эстрима
Пустыня и элегантная шляпа в сочетании с платьем на тонких бретелях и высокими белыми перчатками — в литературе такой прием называется оксюмороном, слиянием противоположностей. Но Ляйсан Утяшева блестяще справилась и с этой задачей.
«Несмотря на странность самого образа для локации, все смотрится очень гармонично. От привычного геройского — в классический элегантный, с нотками экстрима. Стрелы на шляпе хорошо гармонируют со стрелками на глазах Ляйсан Утяшевой и формой ее сережек. Посадка платья мне очень нравится и выглядит все достойно! Образ смотрится законченным, и я бы поставила 10 баллов».
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Подводим итоги
На верхней ступени нашего модного пьедестала почета — сразу два образа Ляйсан Утяшевой, футуристичный и с нотками экстрима. Второе место — у платья с эффектом «жидкого золота», третье — наряд цвета шоколада с капюшоном.
Справка Teleprogramma.pro
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