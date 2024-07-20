«Модница недели» на «Выжить в Дубае»: экстравагантные наряды Утяшевой — эффект «жидкого золота», футуристичный и экстремальный образы

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева в новом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ демонстрирует наряды — один сногсшибательней другого. Вместе с мужем Павлом Волей Ляйсан Утяшева ведет этот проект.

Павел Воля прекрасно справляется с ролью фона для своей великолепной супруги, в плане образов, конечно же.

Вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, имидж-дизайнером Еленой Юриной изучим наряды Ляйсан Утяшевой и узнаем, какой же достоин звания самого лучшего.

Эффект «жидкого золота»

От Ляйсан Утяшевой в этом платье просто глаз не оторвать. Блеск, тягучесть, золото, манкость… Просто ах.