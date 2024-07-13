«Модница недели» на премии «Ника»: утонченная Высоцкая, демоническая Снигирь, безупречная Пересильд и аляповатая Валюшкина

В столице на днях прошла 37-я по счету церемония вручения кинематографической премии «Ника».
Интересно, что в этом году селебрити выбрали для своих нарядов, в основном, черно-белую гамму. Хотя, нашлись и те, кто не стал подчиняться дресс-коду. Вероятно, желая выделиться из толпы. Смотрим, что из этого получилось.
Образы и тех, и других оценила эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер
Елена Валюшкина
Актриса Елена Валюшкина оказалась в числе бунтарок «Ники». Она пренебрегла черно-белым дресс-кодом, а может, просто не знала о нем, и на церемонии появилась в наряде в пижамном стиле, своим принтом отсылающим к печворку, лоскутной технике. Получилось немного аляповато.
Елена Валюшкина. Фото: пресс-служба
«Не совсем, на мой взгляд, наряд подходит для вручения Премии «Ника». И если оставлять, то доработать прическу, добавить больше структуры. 7 баллов».
Юлия Высоцкая
Актриса Юлия Высоцкая на публике появилась в сопровождении мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Солидная разница в возрасте не мешает этой паре выглядеть гармонично. И элегантно, но это уже не про возраст. Заметим, что далеко не всем дамам удается быть столь утонченной в платье-комбинации, а вот Юлии Высоцкой — легко!
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: пресс-служба
«Здесь все красиво, но серьги совсем не подходят. 9 баллов».
Филипп Киркоров
Поп-король Филипп Киркоров для летнего вечера нарядился слишком закрыто и многослойно. Но на то, он и король, чтобы выделяться из толпы. Пусть даже за счет теплого наряда.
Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба
«Тут все отлично. Филипп Киркоров знает как с помощью правильных аксессуаров сделать лаконичный костюм ярким, в его стиле. 10 баллов».
Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снигирь даже во всем белом умудряется выглядеть несколько демонически. Есть ощущение, что она еще не вышла из образа булгаковской Маргариты. Что и говорить, в нем она невероятно органична.
Юлия Снигирь. Фото: пресс-служба
«Общее впечатление от образа Юлии Снигирь хорошее, но мне не хватает глубины цвета в платье. Юлия в таких оттенках выглядит очень бледно. Но образ элегантный. Есть вопросы к украшениям. Что-то странное происходит с серьгами Юлии. 9 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд тоже выбрала для «Ники» девственно белый образ. Для блондинок — довольно опасный цвет. Но Юлия Пересильд выбрала именно тот оттенок белого, который делает ее нежной, а не бледной.
Юлия Пересильд. Фото: пресс-служба
«Юлия Пересильд выглядит безупречно. Прическа и платье, его цвет и стилистика. Все идеально для Юлии Пересильд. 10 баллов».
Подводим итоги
Сегодня на верхней ступени пьедестала почета сразу две звезды — непревзойденный Филипп Киркоров и безупречная Юлия Пересильд. На втором месте тоже двое, утонченные дивы — Юлии, Снигирь и Высоцкая. Третье место достается Елене Валюшкиной.
Читайте также: