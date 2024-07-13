«Модница недели» на премии «Ника»: утонченная Высоцкая, демоническая Снигирь, безупречная Пересильд и аляповатая Валюшкина

В столице на днях прошла 37-я по счету церемония вручения кинематографической премии «Ника».

Интересно, что в этом году селебрити выбрали для своих нарядов, в основном, черно-белую гамму. Хотя, нашлись и те, кто не стал подчиняться дресс-коду. Вероятно, желая выделиться из толпы. Смотрим, что из этого получилось.

Образы и тех, и других оценила эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Татьяна Рындина .

Елена Валюшкина

Актриса Елена Валюшкина оказалась в числе бунтарок «Ники». Она пренебрегла черно-белым дресс-кодом, а может, просто не знала о нем, и на церемонии появилась в наряде в пижамном стиле, своим принтом отсылающим к печворку, лоскутной технике. Получилось немного аляповато.