Как при помощи рубашки и брюк сделать фигуру стройнее, рассказала Хромченко: «Выбирайте одного цвета»

Если вы страдаете от того, что так и не смогли похудеть к лету, попробуйте воспользоваться стилевой хитростью от эксперта моды и телеведущей Эвелины Хромченко.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале она советовала женщинам обратить внимание на прямые свободные брюки и рубашку в одном тоне. Такой монохром визуально удлиняет фигуру, делая ее стройнее.

«Длинные широкие брюки, окрашенные в один цвет, что и рубашка, прекрасным образом вытягивают и собирают силуэт», — сказала ведущая, комментируя образ, который представила героиня шоу на подиуме.

Хромченко заметила, что даже очень простые вещи могут выглядеть красиво, ярко и интересно.