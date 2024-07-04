Хромченко показала шорты, которые идут женщинам любого возраста и полноты: «Это бермуды»

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рекомендовала женщинам обратить внимание на шорты, этим летом они в тренде.

И женщины солидного возраста, и дамы весомой комплекции не должны бояться выбирать этот предмет гардероба. Дело в том, что помимо коротких и облегающих шортиков, которые должны носить только юные и с фигурой модели, существуют и другие. Например, бермуды — свободные шорты по колено.

Именно бермуды отлично заменят юбку в деловом костюме и будут хорошо выглядеть в офисной группе. И именно эти шорты отлично подходят солидным дамам в различных ситуациях и местах.

«Бермуды очень применимы женщинами любого возраста. Кроме того, они подходят женщинам размера «плюс сайз», — прокомментировала Эвелина Хромченко.