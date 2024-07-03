Хромченко в «Модном приговоре» показала идеальные джинсы для корпулентных дам: «Стройнят!»

Эвелина Хромченко в эфире шоу Первого канала «Модный приговор» заговорила о джинсах для корпулентных женщин.

По словам эксперта стиля, полным дамам не просто подобрать брюки из денима, чтобы они сидели на них идеально. Но все-таки это возможно. Ведущая заметила, что крупные формы не терпят брюк, которые не совсем соответствуют размеру и еще больше увеличивают обемы. В частности, злую шутку могут сыграть потертости, модные в нынешнее время, большие карманы в области бедер, а также излишнее облегание.

А вот полуприлегающие силуэты, легкий клеш и плотный деним стройнят женщин с весомыми достоинствами. Новая гостья программы как раз обладала такими, и для нее стилисты смогли подобрать идеальные джинсы, которые, казалось, «крали» у нее сразу несколько килограммов и делали визуально стройнее.

«Эти джинсы хорошо вытянули ее, показали, что она в своем размере женщина крайне стройная», — заметила Эвелина Хромченко.