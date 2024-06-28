Какие сарафаны в моде летом 2024 года: три главных тренда сезона

Стилист Виктория Шабанова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие модели сарафанов в тренде нынешним летом. Эксперт выделила три модели, их можно надевать не только на пляж, но и выбирать для прогулок по городу в жаркую погоду.

Сарафан в бельевом стиле на тонких бретелях

Длина может быть любая: мини, миди или макси. Желательно выбирать однотонный сарафан, так будет проще стилизовать вещи.

Только не надевайте его поверх футболки, так уже давно не носят. Если захочется добавить какую-то вещь, то пусть это будет легкая джинсовка или бомбер, накинутый поверх сарафана.

Сарафан из шифона с рюшами

В этой модели рюши расположены по всей поверхности, как правило по диагонали. Добавьте к сарафану босоножки с тонкими ремешками и аккуратные украшения, чтобы получился нежный, романтичный и современный образ.