«Модница недели» на красной дорожке: нереальная Самойлова в роскошном платье, дерзкая Лолита в боди и нежная Алсу в белом

На днях в Москве прошло одно из самых ожидаемых событий года — Премия Муз-ТВ. Для звездных дам — это еще один повод продемонстрировать наряды на красной дорожке и заставить говорить о себе.
В нашей подборке — звезды, образы которых заслуживают особого внимания. Комментирует аутфиты селебрити для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт Елена Шерипова.
Оксана Самойлова: элегантно и стильно
Модель, блогер и многодетная мама Оксана Самойлова на Премии Муз-ТВ появилась в сопровождении мужа, рэпера Джигана. Пара выглядела весьма элегантно.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Фото: пресс-служба
«Наряд Оксаны Самойловой выглядит весьма элегантно и стильно. Голубое платье в пол с воротником-шалькой и шлейфом, напоминающим плащ, добавляет изысканности и драматичности образу. Вырезы в декольте и на бедре придают наряду чувственный акцент. Сочетание голубого цвета с подобранным стилем и деталями весьма радует глаз. Наряд вполне соответствует атмосфере и духу мероприятия. 7 баллов».
Алсу: легко и нежно
Певица Алсу с некоторых пор появляется на публике одна. Сейчас Алсу находится в состоянии бракоразводного процесса с мужем Яном Абрамовым. Возможно, именно по этой причине на ее лице застыла грусть.
Певица Алсу. Фото пресс-служба
«Певица Алсу порадовала прекрасным нарядом. Полупрозрачное платье жемчужного цвета смотрится легко и нежно, а белый объемный жакет придает контраста и структуры. Обрезанные кожаные перчатки здесь кажутся совсем неуместными, но в остальном наряд прекрасный! 8 баллов».
Лолита Милявская: экстравагантно и дерзко
Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская — мастерица эпатажа. Для Премии Муз-ТВ исключений решила не делать и на красной дорожке предстала в одном боди. Певице за шестьдесят лет, шансов на то, что она изменится, примерно ноль.
Лолита Милявская. Фото: пресс-служба
«Лолита Милявская в очередной раз не отказала себе в эпатаже и оригинальности. Черное боди с длинными рукавами с необычной отделкой вызывает неоднозначное впечатление, особенно в сочетании с балетками. Этот наряд выглядит экстравагантно и дерзко, но приятных эмоций не вызывает, случаю не соответствует и смотрится несколько комично. Певица известна своей смелой склонность к экспериментам с модой, иногда ведущими к неожиданным результатам, так что мы не удивлены. 5 баллов».
Юлия Савичева: смело и загадочно
Певица Юлия Савичева к выбору нарядов всегда относилась вдумчиво. На этот раз она выглядела лаконично и очень стильно.
Юлия Савичева. Фото: пресс-служба
«Юлия Савичева в черном строгом кожаном платье в пол, особенно с учетом ее огненно-рыжих волос, создает смелый и загадочный образ. Такой стиль подчеркивает ее индивидуальность и притягивает внимание к деталям, таким как мокрая укладка волос и яркий макияж глаз. Наряд излучает сдержанность и элегантность, одновременно подчеркивая силу и уверенность Юлии Савичевой. Этот новый для нее стиль, который очень ей к лицу. 8 баллов».
Евгения Медведева: элегантность и утонченность
Известная фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева на Премии Муз-ТВ блистала в элегантном черном платье с драпировкой и прозрачными вставками. Очевидно, что спортсменка прекрасно разбирается в трендах.
Евгения Медведева. Фото: пресс-служба
«Евгения Медведева в великолепном образе со сложным черным платьем выглядит впечатляюще. Платье, скромное по силуэту, но с обилием интересных деталей и сочетанием фактур, создает самый современный и стильный образ этой церемонии. Черный цвет придает образу элегантность и утонченность, а сложные детали и игра тканей добавляют визуальный интерес и глубину. 10 баллов».
Филипп Киркоров: смесь ковбоя и фигуриста
Поп-король Филипп Киркоров после событий декабря прошлого года, когда он зашел «не в ту дверь», выбирает более сдержанные образы. И тем не менее, ему удается блистать. А его наряды хочется рассматривать и разбирать на детали, которых по-прежнему очень много.
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: пресс-служба
«Филипп Киркоров известен своим ярким и экстравагантным стилем, который часто вызывает противоречивые реакции. Он предпочитает выразительные наряды, наполненные драматизмом, что делает его образы такими запоминающимися. В чувстве юмора певцу точно не отказать, в этом наряде он выглядит как смесь ковбоя и фигуриста. С точки зрения моды и стиля, подобные наряды, конечно, вне каких-либо трендов, однако они вполне оправданы в контексте сценического искусства. Этот стиль стал частью его имиджа и творческой идентичности, за которую его и ценят поклонники. 6 баллов».
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Подводим итоги
Первое место модного баттла занимает фигуристка Евгения Медведева. Второе место делят певицы Алсу и Юлия Савичева. На третьем — Оксана Самойлова.
Елена Шерипова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
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