«Модница недели» на красной дорожке: нереальная Самойлова в роскошном платье, дерзкая Лолита в боди и нежная Алсу в белом

На днях в Москве прошло одно из самых ожидаемых событий года — Премия Муз-ТВ. Для звездных дам — это еще один повод продемонстрировать наряды на красной дорожке и заставить говорить о себе.

В нашей подборке — звезды, образы которых заслуживают особого внимания. Комментирует аутфиты селебрити для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт Елена Шерипова.

Оксана Самойлова: элегантно и стильно

Модель, блогер и многодетная мама Оксана Самойлова на Премии Муз-ТВ появилась в сопровождении мужа, рэпера Джигана. Пара выглядела весьма элегантно.