Рогов не скрыл удовольствия, увидев гостью «Модного приговора» в «омолаживающем» платье: «Такая девочка!»

Ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Рогов уверен, что дамы средних лет напрасно опасаются носить розовые платья.

Розовые оттенки бывают разными: от едких и кричащих до благородных и мягких. И именно последние тона необходимо выбирать взрослым женщинам. Они их не испортят, а только омолодят.

Какой оттенок розового для солидных дам приемлем, наглядно продемонстрировали стилисты проекта, переодев в платье данного цвета гостью.

«Такая девочка! Такая моложавая!» — не смог сдержать эмоций Александр Рогов, увидев преображение.

К тому же у платья оказался очень выгодный полуприлегающий крой, который ощутимо стройнит и красиво подает фигуру женщины.