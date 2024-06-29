Забудьте про кроссовки, не позорьтесь: Лисовец назвал самую модную обувь, которую нужно купить на лето

Стилист Владислав Лисовец рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, какую обувь нужно приобрести модницам этим летом. Он рекомендовал, прежде всего, обратить внимание на босоножки. Они могут быть на невысоком каблуке, высотой три-четыре сантиметра, но придадут более элегантный вид.

Лисовец пояснил, что тренд сменился, если раньше все спокойно ходили в спортивной обуви, то сегодня времена кроссовок ушли в прошлое. Причем носить босоножки можно со спортивной одеждой, джинсовыми куртками и толстовками.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

«Если вам понравились какие-то босоножки, не думайте, с чем вы их будете носить. Их можно сочетать с любым цветом, с любой одеждой. Другое дело, что в остальных цветах надо быть немножко поаккуратнее, чтобы не переборщить с цветовой гаммой. Обувь сегодня может быть отдельно от общего наряда. Это может быть и джинсовая обувь, и замшевая, и кожаная. Но летом самой красивой обувью все-таки считаются супероткрытые босоножки. Если ноги не в идеальном состоянии, надевайте носочки или гольфы, которые будут делать образ дерзким и интересным. Из удобной обуви на каждый день подойдет сабо на плоской подошве», — заявил стилист.

Из спортивной обуви, по его словам, можно носить только кеды, но не белые и цветные, как все привыкли, а спокойных, пастельных тонов, чтобы не акцентировать ни них внимание.