«Это спасительная идея!»: Хромченко показала брюки, которые идеально подходят высоким женщинам

На шоу Первого канала «Модный приговор» пришла героиня, которая комплексовала от своего высокого роста. Она пожаловалась, что к тому же ей трудно подобрать одежду на свою стать.

Стилисты проекта помогли даме выбрать костюм, который идеально подходит именно для высоких. Им оказался комплект, напоминающий тот, что примеряла героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка», с жакетом и бермудами.

Эвелина Хромченко рекомендовала высоким женщинам обратить внимание на него. Ведущая уверена, что он отлично подчеркивает красоту длинных ног и к тому же выгодно смотрится на женщинах почти любого возраста.

«Идея костюма с укороченными брюками для высокой женщины, которая никак не может найти себе полноценную длину, — это спасительная идея. Вы можете купить костюм, где жакет садится на вас нормально. А если брюки не подходят, просто укоротите их до длины бермудов или кюлот. Все зависит от того, где вы хотите эти брюки закончить», — сказала эксперт моды.

Она посоветовала подбирать длину брюк так, чтобы на женщине были видны те места ее ног, которыми она может похвастаться.