Будете в тренде: три самых модных головных убора на лето-2024

В моде сейчас хлопковые, шелковые и вязаные косынки. Фото: freepik.com

Они идеально подойдут для прогулок и пляжного отдыха.

Стилист Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro назвала самые модные головные уборы на лето 2024 года. 

Она выделила три головных убора, которые будет в тренде в нынешнем сезоне. Это косынка, панама-морячка и ковбойская шляпка. Их можно надевать как во время прогулок по городу, так и использовать во время отдыха на пляже. 

Косынка может быть хлопковой, шелковой или вязаной. Модными будут и однотонные изделия, и косынки в полоску или с каким-то рисунком. 

Хлопковая панама-морячка в прошлых сезонах была актуальна только в белом цвете, а сейчас модницы могут выбрать самые разные оттенки, в том числе черный или какой-то яркий.

В этом сезоне актуальны ковбойские шляпы из денима. Фото: freepik.com

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Что касается ковбойской шляпки, стилист посоветовала обратить внимание на изделия из денима. 

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