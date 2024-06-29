Будете в тренде: три самых модных головных убора на лето-2024

Стилист Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro назвала самые модные головные уборы на лето 2024 года.

Она выделила три головных убора, которые будет в тренде в нынешнем сезоне. Это косынка, панама-морячка и ковбойская шляпка. Их можно надевать как во время прогулок по городу, так и использовать во время отдыха на пляже.

Косынка может быть хлопковой, шелковой или вязаной. Модными будут и однотонные изделия, и косынки в полоску или с каким-то рисунком.

Хлопковая панама-морячка в прошлых сезонах была актуальна только в белом цвете, а сейчас модницы могут выбрать самые разные оттенки, в том числе черный или какой-то яркий.