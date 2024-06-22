«Модница недели»: молодые жены знаменитых мужчин — утонченная супруга Вдовина, простоватая Проскурякова, эффектная Диброва

Сегодня наши героини – дамы, с одной стороны, самодостаточные, а с другой – вытащившие счастливый билетик в лице своих известных, успешных и состоявшихся мужей.
Рассмотрим же поближе, как одеваются эти женщины. А поможет нам разобраться в тонкостях их образов на разные случаи жизни модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер
Елена Николаева: отличная игра цветов
Телеведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева замужем за бизнесменом, юристом и доктором наук Игорем Вдовиным. Он, в свою очередь, стал известен общественности, благодаря гражданскому браку с балериной Анастасией Волочковой, которая родила от него дочь Ариадну.
Елена Николаева невероятно стильная женщина. За модой она, очевидно, следит и прекрасно разбирается в трендах. Что и доказывает этот ее летний образ для прогулки по Москве.
Елена Николаева. Фото: соцсети Елены Николаевой
«Елена Николаева в просторных брюках и асимметричном топе на одно плечо, что очень сегодня актуально. Синий цвет тоже очень моден. Наряд Елены Николаевой и элегантен, и трендов. Мини-сумочки – это тоже тренд, поддержка стиля Шанель.
Отличная игра цветов. Платок собрал в себя все оттенки образа и поддержал бренд сумочки. Все очень утонченно.
Возможно, Елене Николаевой нужен более приглушенный оттенок. И конечно, я бы добавила сюда аксессуаров. Возможно, браслеты. 9 баллов».
Наталья Михайлова: все очень минималистично
Фигуристка и танцовщица Наталья Михайлова — жена известного тренера и в прошлом тоже фигуриста Александра Жулина. Александр Жулин несколько лет прожил в браке с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, у пары есть взрослая дочка.
Молодая жена Александра Жулина Наталья Михайлова в наряде желто-горчичного оттенка предстала на отдыхе в Турции.
Наталья Михайлова. Фото: соцсети Натальи Михайловой
«В Наталье Михайловой чувствуется ухоженность, в образе читается достоинство. Минималистично и ярко. Женственный фасон.
Обувь относит нас и к моде, и к лету. Платье универсальное. Стоит поменять обувь, и с прогулки можно отправиться на коктейль или на деловую встречу.
Но не могу сказать, что это какой-то очень экстрамодный, авангардный образ. Все очень минималистично. 8 баллов».
Полина Диброва: эффектная подача
Модель Полина Диброва — жена известного телеведущего, музыканта и продюсера Дмитрия Диброва. Полина Диброва за трендами следит. Жилет, надетый на голое тело — тому подтверждение.
Полина Диброва. Фото: соцсети Полины Дибровой
«Полине Дибровой очень идет этот морковный оттенок. Она классно подала себя, свою фигуру. Жилеты сейчас на пике трендов. Шикарная шляпа с бахромой.
Правда, есть некоторое расхождение предметов одежды, соединенных между собой. С точки зрения стиля, все это не очень соединяется.
Но, тем не менее, выглядит эффектно, в первую очередь, благодаря цвету. 8 баллов».
Юлия Проскурякова: миленько и недорого
Актриса и певица Юлия Проскурякова — молодая жена композитора и поэта-песенника Игоря Николаева. Своими нарядами Юлия Проскурякова часто демонстрирует, что мода ее совсем не интересует. Она выше этого.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
«Видно, что Юлия Проскурякова собралась не на красную дорожку. Наряд вроде миленький, но выглядит все недорого.
По поводу элементов модности. Модные здесь разве что балетки. Смотрится образ простовато. Даже слегка по-деревенски. Но в этом нет ничего плохого. Это женщина, которая решила себя вот так скромненько преподнести.
Сюда, конечно, нужно добавить соломенную сумку. Выглядело бы более органично. 6 баллов».
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Подводим итоги
Первое место модного баттла достается жене Игоря Вдовина, телеведущей Елене Николаевой. Второе делят Наталья Михайлова и Полина Диброва. Третье — у Юлии Проскуряковой.
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