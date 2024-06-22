«Модница недели»: молодые жены знаменитых мужчин — утонченная супруга Вдовина, простоватая Проскурякова, эффектная Диброва

Сегодня наши героини – дамы, с одной стороны, самодостаточные, а с другой – вытащившие счастливый билетик в лице своих известных, успешных и состоявшихся мужей.

Рассмотрим же поближе, как одеваются эти женщины. А поможет нам разобраться в тонкостях их образов на разные случаи жизни модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

Елена Николаева: отличная игра цветов

Телеведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева замужем за бизнесменом, юристом и доктором наук Игорем Вдовиным. Он, в свою очередь, стал известен общественности, благодаря гражданскому браку с балериной Анастасией Волочковой, которая родила от него дочь Ариадну.

Елена Николаева невероятно стильная женщина. За модой она, очевидно, следит и прекрасно разбирается в трендах. Что и доказывает этот ее летний образ для прогулки по Москве.