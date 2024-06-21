6 трендовых вещей на лето из гардероба Еленой Малышевой, Валерии и Ириной Пеговой

63-летняя Елена Малышева умеет быть элегантной в любое время года. Водолазка - тренд года, который рекомендуют носить и с повседневной, и с нарядной одеждой. По классике - у водолазки высокий ворот, но летом с таким жарко. Поэтому стилисты рекомендуют такой вариант, как у телеведущей, - с «имитацией» горловины. Можно назвать верх Елены Васильевны лонгсливом или летней водолазкой. Украшение образа - пышная и одновременно легкая юбка. Красивая и модная.

Вот такие - бальные, пышные, многослойные юбки стилисты советуют носить «и в пир, и в мир»: модно и можно наряжаться в офис, на торжественное мероприятие, свидание или в театр. Такие модели юбок можно носить в любом возрасте: девушкам - на выпускной в институте, дамам - на свадьбу детей. Еще один тренд: вновь невероятно актуально сочетание белого и черного - комбинируйте так же интересно, как теледоктор. Прозрачные ткани сейчас на всех подиумах, вписать их в приличную вещь несложно - например, как здесь, с помощью подъюбника. Модный штрих - брошь, которая превращает простой верх в логичную часть сложносочиненного образа. Туфли и босоножки носим, как у Малышевой, - с острым носом.