6 трендовых вещей на лето из гардероба Еленой Малышевой, Валерии и Ириной Пеговой

В этих вещах можно и модничать, и чувствовать себя комфортно.
Фото: vk.com/valeriya.official
56-летняя Валерия этим фото подтверждает два факта: выглядит народная артистка на 15 лет моложе цифр в паспорте, и в июне в столице не всегда жара. В дождливую погоду куртка из серебристой экокожи в стиле диско из 90-х - актуальный винтаж. Брюки этого лета - джинсы свободного кроя с высокой талией и легким клешем от бедра. Также популярны теперь джинсы из так называемого сырого денима (ровного темно-синего оттенка) и с нарочито настроченными стрелками, вытачками, защипами. Также на Валерии еще один привет из 90-х: очень крупная броская бижутерия (клипсы, бусы), которую несложно смастерить самой - мастер-классов на эту тему достаточно в сети.
Фото: личная страница Елены Малышевой в социальной сети
63-летняя Елена Малышева умеет быть элегантной в любое время года. Водолазка - тренд года, который рекомендуют носить и с повседневной, и с нарядной одеждой. По классике - у водолазки высокий ворот, но летом с таким жарко. Поэтому стилисты рекомендуют такой вариант, как у телеведущей, - с «имитацией» горловины. Можно назвать верх Елены Васильевны лонгсливом или летней водолазкой. Украшение образа - пышная и одновременно легкая юбка. Красивая и модная.
Вот такие - бальные, пышные, многослойные юбки стилисты советуют носить «и в пир, и в мир»: модно и можно наряжаться в офис, на торжественное мероприятие, свидание или в театр. Такие модели юбок можно носить в любом возрасте: девушкам - на выпускной в институте, дамам - на свадьбу детей. Еще один тренд: вновь невероятно актуально сочетание белого и черного - комбинируйте так же интересно, как теледоктор. Прозрачные ткани сейчас на всех подиумах, вписать их в приличную вещь несложно - например, как здесь, с помощью подъюбника. Модный штрих - брошь, которая превращает простой верх в логичную часть сложносочиненного образа. Туфли и босоножки носим, как у Малышевой, - с острым носом.
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
42-летняя актриса Екатерина Волкова показывает обновку с двух сторон, чтобы обратить внимание на все детали наряда. Объемные рукава и юбка, укороченный верх, накладной воротник - максимально пышное платье или, как его характеризуют дизайнеры, - наряд с королевским подолом. Нарядные платья и костюмы из натуральных тканей правят летним балом. Сочетание белый-красный так же актуально, как белый-черный.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
35-летняя Татьяна Брухунова гуляет в костюме. Шелк не только на пике моды, но в нем еще и комфортно - этот натуральный материал гигроскопичен и отличный терморегулятор. Жена (и по совместительству директор) народного артиста Евгения Петросяна выбрала актуальный принт - по ее костюмчику прогуливается стая фламинго. Помимо заметных птиц и животных, в топе рисунков на летней одежде крупные надписи, нарочито простые рисунки, будто созданные детской рукой, или наивные узоры (слишком простые - яблоки, звездочки и т. д.), крупные цветы или растения, горох, клетка, полоска.
Фото: личная страница Ирины Пеговой в социальной сети
46-летняя народная артистка Ирина Пегова умеет собирать в своем гардеробе вещи, которые никогда не выходят из моды. Классика летнего жанра - белое хлопковое платье в пол. Белый летом - это не скучно, это нарядно. Особенно когда вместо синтетической ультрамодной сетки выбираем дырявую аппликацию из натуральных тканей.
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
27-летняя певица Клава Кока демонстрирует, как можно модничать молодежи. Сарафан, рубашка, бейсболка и сумочка - актуальная джинсовая одежда в стиле нулевых. Максимально простой крой гарантирует - сарафаны и платья можно сшить самостоятельно из поднадоевшей одежды.