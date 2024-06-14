Погребняк восхитила эксперта по маникюру Сапожникову: «Цвет ногтей подчеркивает красивый загар»

Мария Погребняк не раз восхищала экспертов Teleprogramma.pro. Так, стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева заметила, что продюсер была одной из самых стильных участниц проекта «Сокровища императора» на ТНТ.

А известный фотохудожник Валерий Одинцов пришел в восторг от ее умения работать на камеру и фотогеничности.

Но, как известно, ухоженный вид девушки главным образом определяет ее маникюр. И он тоже оказался у знаменитой блондинки на высоте!