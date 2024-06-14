Погребняк восхитила эксперта по маникюру Сапожникову: «Цвет ногтей подчеркивает красивый загар»

Мария Погребняк не раз восхищала экспертов Teleprogramma.pro. Так, стилист-имиджмейкер
А известный фотохудожник
Но, как известно, ухоженный вид девушки главным образом определяет ее маникюр. И он тоже оказался у знаменитой блондинки на высоте!
Маникюр Марии Погребняк. Фото: соцсети М. Погребняк
«Отличная работа мастера! Пропорции идеальные, обработка кутикулы чистая, цвет ногтей прочеркивает красивый загар, а форма очень подходит к изящным рукам Марии. Френч всегда в моде, поэтому такой вид покрытия поклонники Марии могут смело повторять в любое время года и с любым образом», — сказала журналисту нашего сайта эксперт по маникюру.
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