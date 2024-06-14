Погребняк восхитила эксперта по маникюру Сапожникову: «Цвет ногтей подчеркивает красивый загар»

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Мария Погребняк — девушка модная и со вкусом.

Мария Погребняк не раз восхищала экспертов Teleprogramma.pro. Так, стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева заметила, что продюсер была одной из самых стильных участниц проекта «Сокровища императора» на ТНТ.

А известный фотохудожник Валерий Одинцов пришел в восторг от ее умения работать на камеру и фотогеничности.

Но, как известно, ухоженный вид девушки главным образом определяет ее маникюр. И он тоже оказался у знаменитой блондинки на высоте!

Екатерина Сапожникова, мастер-подолог, инструктор аппаратных техник в нейл-индустрии, основатель школы-студии маникюра «Бриллиант» обратила внимание на модный дизайн ее ногтей, который оказался одновременно нежным, естественным и притягательным.

Маникюр Марии Погребняк. Фото: соцсети М. Погребняк

«Отличная работа мастера! Пропорции идеальные, обработка кутикулы чистая, цвет ногтей прочеркивает красивый загар, а форма очень подходит к изящным рукам Марии. Френч всегда в моде, поэтому такой вид покрытия поклонники Марии могут смело повторять в любое время года и с любым образом», — сказала журналисту нашего сайта эксперт по маникюру.

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