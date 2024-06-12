Это платье должны иметь в своем гардеробе все пышные дамы: Хромченко показала, как «лишиться» 5 кг лишнего веса

Полуприлегающие силуэты, которые не обтягивают, но лишь намекают на красивые женские линии, особенно в платьях, иногда способны сотворить настоящее чудо. С легкостью такие модели способны визуально убрать от двух до пяти килограммов!

Ну а если платье будет монохромным, без принта, то тут эффект похудения будет максимальным!

Именно такое чудо-платье показали на шоу Первого канала «Модный приговор», а ведущая проекта Эвелина Хромченко обратила внимание на данную модель зрительниц.

«Эта форма удачная у платья!» - восхитилась эксперт моды.

Хромченко заметила, что такую модель платья стоит запомнить и использовать ее в обыденной жизни в других расцветках и с простой обувью.