Это платье должны иметь в своем гардеробе все пышные дамы: Хромченко показала, как «лишиться» 5 кг лишнего веса

Эвелина Хромченко. Фото: кадр программы «Модный приговор»

Полным женщинам обязательно стоит обратить внимание на наряд, который был показан на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Полуприлегающие силуэты, которые не обтягивают, но лишь намекают на красивые женские линии, особенно в платьях, иногда способны сотворить настоящее чудо. С легкостью такие модели способны визуально убрать от двух до пяти килограммов!

Ну а если платье будет монохромным, без принта, то тут эффект похудения будет максимальным!

Именно такое чудо-платье показали на шоу Первого канала «Модный приговор», а ведущая проекта Эвелина Хромченко обратила внимание на данную модель зрительниц.

«Эта форма удачная у платья!» - восхитилась эксперт моды.

Хромченко заметила, что такую модель платья стоит запомнить и использовать ее в обыденной жизни в других расцветках и с простой обувью.

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Героиня шоу «Модный приговор» в том самом удачном платье. Фото: кадр программы «Модный приговор»

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