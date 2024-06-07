«Это очень красиво!»: Рогов на «Модном приговоре» посоветовал полным дамам носить джинсовые костюмы полуприлегающих силуэтов

Александр Рогов. Фото: t.me/rogov24

Проект Первого канала показал, что крупные женщины могут выглядеть очень элегантно.

На Первом канале в эфире программы «Модный приговор» наглядно продемонстрировали, как при помощи одежды можно спрятать несколько лишних килограммов.

Стилисты для героини шоу подготовили комплект из джинсы с полуприлегающей курткой. В этом и состоит секрет его эффекта стройности. 

Героиня шоу. Стоп-кадр: шоу «Модный приговор» на Первом канале 

Дело в том, что монохромные брючные костюмы практически всегда визуально худят человека. А куртки и жакеты, которые не обтягивают и лишь намекают на фигуру своим полуприлегающим силуэтом, всегда отлично скрывают ненужные складочки и объемы тела. 

«Это очень красиво!» — восхитился ведущий «Модного приговора» Александр Рогов.

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