«Это очень красиво!»: Рогов на «Модном приговоре» посоветовал полным дамам носить джинсовые костюмы полуприлегающих силуэтов

На Первом канале в эфире программы «Модный приговор» наглядно продемонстрировали, как при помощи одежды можно спрятать несколько лишних килограммов.

Стилисты для героини шоу подготовили комплект из джинсы с полуприлегающей курткой. В этом и состоит секрет его эффекта стройности.