«Это очень красиво!»: Рогов на «Модном приговоре» посоветовал полным дамам носить джинсовые костюмы полуприлегающих силуэтов

На Первом канале в эфире программы «Модный приговор» наглядно продемонстрировали, как при помощи одежды можно спрятать несколько лишних килограммов.
Стилисты для героини шоу подготовили комплект из джинсы с полуприлегающей курткой. В этом и состоит секрет его эффекта стройности.
Героиня шоу. Стоп-кадр: шоу «Модный приговор» на Первом канале
Дело в том, что монохромные брючные костюмы практически всегда визуально худят человека. А куртки и жакеты, которые не обтягивают и лишь намекают на фигуру своим полуприлегающим силуэтом, всегда отлично скрывают ненужные складочки и объемы тела.
«Это очень красиво!» — восхитился ведущий «Модного приговора» Александр Рогов.
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