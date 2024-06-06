Ирина Шейк снялась в «голом» платье со стразами и получила похвалу от стилиста: «Это произведение искусства»

Супермодель Ирина Шейк примерила оригинальный наряд. Она надела серебристое прозрачное платье, украшенное стразами. Образ дополнили туфли Schiaparelli. Модель не стала делать макияж, а волосы собрала в низкий гладкий пучок.

Необычный наряд Шейк по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист Виктория Шабанова. Она отметила, что Ирина любит эпатировать публику и «голое» платье не стало исключением.

«Поскольку у Ирины Шейк пропорциональные, симметричные и ровные черты лица, ее внешность можно отнести к классическому стилю. Платье, в которое она одета, имеет четкую геометрию, форму, поэтому гармонично внешности модели.

В платье необычно все, оно приковывает взгляд за счет металлического лифа с глубоким вырезом и декором в виде цветов. Цепочки-лески по всему полотну показывают фигуру, но за счет своей яркости перенимают внимание больше на себя. Это платье следует рассматривать как произведение искусства», — заявила эксперт, напомнив, что металлический цвет и любые цепочки сейчас в моде.