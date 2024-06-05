«Сейчас очень модно!»: Хромченко раскрыла главный тренд лета 2024

Модницы могут ликовать: теперь им, выходя из дома, не нужно делать сложный выбор между двумя любимыми сумками. Берите сразу две!

Это посоветовала делать Эвелина Хромченко во время эфира шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Вы можете брать с собой дамскую сумочку и большую сумку-шопер, можете два шопера сразу или две дамские одновременно. Главное, чтобы аксессуары хорошо между собой сочетались.

Героине программы Эвелина Хромченко рекомендовала взять в руки к миниатюрной сумочке из денима также и плетеную сумку, которая тоже сейчас в тренде. Это необходимо сделать для разбавления джинсовой фактуры.

«Сейчас это очень модно!» — заверила стилист и ведущая.