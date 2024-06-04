«Это прекрасный образ для лета!»: Хромченко похвалила модное сочетание светлой юбки с сумкой

На «Модном приговоре» Первого канала ведущие Эвелина Хромченко и Александр Рогов рассмотрели различные возможности трендовой комплектации образов для полных дам.
Один из вариантов, который предложили стилисты проекта, особенно понравился Эвелине Хромченко. Ведущую крайне впечатлило сочетание светлой юбки и подобранной в тон сумки. По словам модного эксперта, это невероятно актуально в этом сезоне.
«Светлая юбка в комплекте со светлой сумкой как бы немного сливается с ней. Это тренд последних нескольких лет для аксессуаров. Это прекрасный легкий образ для раннего лета!» — восхитилась Хромченко.
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Модный образ. Стоп-кадр: шоу «Модный приговор» на Первом канале
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