Наряды артисток на Каннском кинофестивале на лето-2024 для тех, кто планирует модничать

Щеголяли в красивых нарядах. Журнал «Телепрограмма» со стилистом Анваром Очиловым выбрал образы, которые несложно повторить (сшить на заказ или купить похожие модели у бюджетных брендов), чтобы прослыть модницей этим летом.
Фото: Global Look Press
61-летняя Деми Мур сшила это платье на заказ в модном доме знаменитого ливанского дизайнера Эли Сааб. Безупречный летний принт и такое же расположение мелкого черного гороха на белом фоне. Белое приталенное твидовое платье с одной пикантной деталью - приличным вырезом в области декольте. Хорошо все - длина, слегка завышенная талия, ширина и количество складок на юбке. Так выглядит безупречное летнее платье для делового обеда, ужина, презентации. Черно-белые туфли с острым носом на невысоком каблуке придают элегантность и значимость образу.
Если их заменить на босоножки на шпильке или балетки, то статус мероприятия можно поменять на свидание или посещение летнего кинотеатра. Главный вопрос на вечеринке после премьеры фильма «Вещество» (его купили для проката в нашей стране), где сыграла Деми Мур, - кто ее пластический хирург. Однако ни сама артистка, ни ее агенты не выдают имя умельца, который помог Деми Мур выглядеть на 15 лет моложе цифр в паспорте.
Фото: Global Look Press
74-летняя Мерил Стрип в белом льняном брючном костюме от Michael Kors демонстрирует идеальный выход пенсионерки на отдыхе в санатории на концерт или в театр, на променад по набережной или на мороженое с новым знакомым. Брюки с завышенной талией - хит сезона. Актуальны летние модели брюк, линия талии которых возвышается над пупком примерно на 10 сантиметров. Чтобы в этой ситуации пиджак выглядел стильно - он должен сидеть свободно. Как у актрисы. Если вы не звезда, шпильки можно заменить на удобную обувь. И примерьте соломенную шляпу или шляпку - вам понравится и отлично защитит лицо от солнца.
Фото: Global Look Press
61-летняя Мишель Йео - еще одна актриса, чей внешний вид отличается от паспорта лет на 15 минимум. У них с Деми Мур общий секрет такой формы - держать постоянный вес, каждый день заниматься спортом, правильно питаться, обращаться к отличному пластическому хирургу.
После того, как два года назад Мишель получала «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Все везде и сразу», она сменила скромный гардероб на шикарный. Этот выход - еще одно тому подтверждение. Образ в Bottega Veneta сложный, но очень идет актрисе - он для высоких и худых дам. Ну и все это очень модно - кожаный корсет и «волосатая» серебристая юбка. Такой красивый вечерний выход подойдет для летнего вечернего торжественного мероприятия.
Фото: Global Look Press
52-летняя Екатерина Мцитуридзе позирует в платье российского дизайнера Татьяны Кочновой. Кинокритик Первого канала - на работу (смотреть кино) как на праздник. Вот и стилист Эвелина Хромченко не сдержала эмоций: «Жаль, что самый красивый российский кинокритик Катя Мцитуридзе так редко «делает» красную дорожку. Впрочем, редко, но метко. Любуемся и поддерживаем». Поддержим и мы - отличное вечернее платье для торжественных мероприятий: премьер, презентаций или гулянок по случаю юбилеев. Декор из огромных камней делает образ торжественным и дорогим.
Фото: Global Look Press
42-летняя Сиенна Миллер не только актриса, но и модель, поэтому позволяет себе вольность в виде расстегнутого жакета, открывающего провокационное декольте. Универсальный модный образ для холодного летнего вечера - очень широкие джинсы, короткий твидовый жакет. Модная фишка - трикотажный пояс над джинсами. Если надеть топ, то в такой одежде можно «и в пир, и в мир».
Фото: Global Look Press
39-летнюю модель Изабель Гулар мы отметили за самый актуальный летний принт на ее шикарном платье Armani Prive. Именно оно чаще всего мелькало в обзорах стилистов разных стран в лучших выходах в Каннах. Здесь самое важное - цветочный принт. Берем на заметку эту расцветку - добавляем ее хоть куда: шьем сарафаны, сумки или парео в цветах.
Фото: Global Look Press
31-летняя Селена Гомес показывает модель платья на выпускной для студенток-старшекурсниц, а если его сшить в белом цвете - прекрасный свадебный вариант. Приталенная модель с открытыми плечами, которые усыпали аппликациями из множества бутонов роз, выглядит женственно. Завышенная талия стройнит актрису, которая усиленно худела для мероприятия. Платье от Giambattista Valli шили по индивидуальным меркам Селены. Повторить эту модель можно в любом ателье, на самом деле производство роз - кропотливый, но не сложный процесс.