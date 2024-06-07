Наряды артисток на Каннском кинофестивале на лето-2024 для тех, кто планирует модничать

61-летняя Деми Мур сшила это платье на заказ в модном доме знаменитого ливанского дизайнера Эли Сааб. Безупречный летний принт и такое же расположение мелкого черного гороха на белом фоне. Белое приталенное твидовое платье с одной пикантной деталью - приличным вырезом в области декольте. Хорошо все - длина, слегка завышенная талия, ширина и количество складок на юбке. Так выглядит безупречное летнее платье для делового обеда, ужина, презентации. Черно-белые туфли с острым носом на невысоком каблуке придают элегантность и значимость образу.

Если их заменить на босоножки на шпильке или балетки, то статус мероприятия можно поменять на свидание или посещение летнего кинотеатра. Главный вопрос на вечеринке после премьеры фильма «Вещество» (его купили для проката в нашей стране), где сыграла Деми Мур, - кто ее пластический хирург. Однако ни сама артистка, ни ее агенты не выдают имя умельца, который помог Деми Мур выглядеть на 15 лет моложе цифр в паспорте.