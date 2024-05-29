«Это черное платье создано для счастья»: Хромченко пришла в восторг от нового образа участницы «Модного приговора»

Эвелина Хромченко напомнила в эфире шоу Первого канала «Модный приговор», что маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины.
Оно абсолютно универсально, подходит для самых разных случаев. И его можно подобрать к любой фигуре и к любому возрасту дамы.
Стилисты проекта подобрали для участницы телешоу маленькое черное платье, от которого Эвелина Хромченко пришла в восторг.
Маленькое черное платье на участнице проекта. Стоп-кадр: шоу Первого канала «Модный приговор»
«Это платье — намек на то, что вы можете позволить себе чуть больше, чем позволяли раньше. Это маленькое черное платье для большого куража, для счастья, которое испытывает любая нормальная молодая женщина, глядя на себя в зеркало. А зеркало всегда поддерживает, главное — показать ему правильные вещи», — сказала она.
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