«Это черное платье создано для счастья»: Хромченко пришла в восторг от нового образа участницы «Модного приговора»

Эвелина Хромченко напомнила в эфире шоу Первого канала «Модный приговор», что маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины.

Оно абсолютно универсально, подходит для самых разных случаев. И его можно подобрать к любой фигуре и к любому возрасту дамы.

Стилисты проекта подобрали для участницы телешоу маленькое черное платье, от которого Эвелина Хромченко пришла в восторг.