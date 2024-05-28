«Джинсовые комплекты сейчас очень актуальны!»: Хромченко показала платье и куртку из денима с омолаживающим эффектом

Эвелина Хромченко заметила во время эфира «Модного приговора» на Первом канале, что деним часто обладает омолаживающим эффектом.

Однако из-за неправильно расположенных потертостей, оттенков и элементов конструкции джинса способна искажать фигуру, укорачивая талию, ноги, расширяя бедра и ноги.

Вместе с тем стилистам удалось подобрать для героини проекта идеальный комплект, состоящий из облегающего платья и куртки, который только освежил образ и сделал гостью проекта визуально моложе.