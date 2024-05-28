«Джинсовые комплекты сейчас очень актуальны!»: Хромченко показала платье и куртку из денима с омолаживающим эффектом

Эвелина Хромченко заметила во время эфира «Модного приговора» на Первом канале, что деним часто обладает омолаживающим эффектом.
Однако из-за неправильно расположенных потертостей, оттенков и элементов конструкции джинса способна искажать фигуру, укорачивая талию, ноги, расширяя бедра и ноги.
Вместе с тем стилистам удалось подобрать для героини проекта идеальный комплект, состоящий из облегающего платья и куртки, который только освежил образ и сделал гостью проекта визуально моложе.
Кадр из «Модного приговора» на Первом канале
«Наши стилисты нашли для героини проекта тот оттенок денима, который не дарит серость лицу. А вытертости идут в вертикаль и служат тому, чтобы наша героиня выглядела стройнее. Джинсовые комплекты сейчас очень актуальны!» — сказала ведущая.
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