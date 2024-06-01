«Модница недели» на красной дорожке: богемный шик Флоринской, Нигай в наряде Кармен и Гагарина, «убившая» платье

Красная дорожка — это всегда шанс засветиться. И звезды его используют, как умеют.
Изучаем, во что облачились именитые дивы на премьере фильма «Красные линии». Чьи наряды заслуживают восхищения, а чьи — снисхождения? Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Александра Флоринская: богемный шик
Открывает нашу подборку актриса Александра Флоринская, показавшая роскошный и уместный наряд. Но одна досадная промашка помешала актрисе подняться на верхнюю ступеньку нашего модного пьедестала почета.
Александра Флоринская. Фото: пресс-служба
«Образ Александры Флоринской в модном стиле богемный шик. Он одновременно роскошный, элегантный и богемно-этнический. Стиль на самом деле сложный, в отличии от стиля бохо. В данном луке мы видим восточную этнику. Восточный шик — это всегда роскошные ткани: бархат, шелк...
Халат имеет арабское происхождение. И по халату можно было судить, к какому сословию принадлежит человек. У представителей знати были парчовые, бархатные, шелковые халаты, расшитые золотыми нитками и всячески декорированные. Так что, халат Александры демонстрирует высокий статус. Он роскошен, но при этом элегантен. Несмотря на этнический орнамент, он не аляпистый, не кричащий. Я в восторге от единства ритма линий всего образа. Главные линии — витиеватые, которые задает орнамент, и эти линии поддержаны волнами в прическе и переплетениями сумочки, которые напоминают переплетение корней деревьев, поддерживая тем самым природную тему бохо. Плюс ко всему, эти переплетения сумочки выпуклые, объемные, что гармонично перекликается с объемными отворотами рукавов, да и сама сумочка в форме бочонка. Сумочка и халат смотрятся единым ансамблем. Платье с брюками, халат с брюками — это тоже пришло в моду с Востока, хотя — это еще и модный тренд.
Основной цвет аутфита черный и акцент только на орнаменте, поэтому образ не перегружен и элегантный. Красная обувь в цвет красной дорожки сливается с дорожкой, поэтому не бросается в глаза и визуально воспринимается не как часть образа, а как часть красной дорожки. Очень грамотная прическа в стиле бохо-шик, которая одновременно ухоженная и слегка небрежная. Наличие богемной нотки в стиле не терпит сильной приглаженности, всегда должна присутствовать природная «корявость», что мы и видим. Отличный образ, если бы не одно «но». Отсутствие украшений! Стиль, основанный на восточной роскоши, не может быть без украшений. Сюда просятся серьги, чтобы добавить лицу восточной нотки. Образ не выглядит завершенным, поэтому 9 баллов».
Ирена Понарошку: не в тему
Телеведущая Ирена Понарошку оделась так, словно планировала зайти в другую дверь, а очутилась на премьере фильма. Соответствие ситуации, пожалуй, главное, что нужно учитывать, формируя образ для того или иного выхода.
Ирэна Понарошку. Фото: пресс-служба
«Телеведущая Ирена Понарошку вообще не монтируется с темой красной дорожки. Главное в образе — соответствовать ситуации. Стиль абсолютно уличный, да еще и кэжуальный, а это совсем другая история.
На улице, в повседневной жизни она бы выглядела уместно и стильно, а в концепцию данного мероприятия она не вписывается. Поэтому нет смысла комментировать образ, он не из этой истории. Ощущение, что девушка занималась подготовкой и попросила сфоткать себя, пока никто не видит, и пока мероприятие еще не началось. Короче — не в тему! 1 балл».
Карина Нигай: драма и натуральность
Фэшн-блогер Карина Нигай в алом платье с воланами напоминает страстную Кармен. Подобные вызовы далеко не каждая девушка выдержит. А Карина Нигай в этом наряде выглядит органично.
Карина Нигай. Фото: пресс-служба
«Образ Карины Нигай напоминает образ Кармен, не в его копировании, а в характере стиля. И она в этом образе очень органична, значит, в ее персональном стиле есть драма и натуральность, иначе она не выглядела бы в нем так эффектно. Драму усиливает сочетание красного и черного, бурлящий эффект воланов и острый нос сапог. Все это транслирует живую энергию. Очень грамотная дозировка сексуальности.
Волны в прическе гармонично сочетаются с волнами воланов платья. Многоярусность воланов перекликается с многоярусным каскадом в шейном украшении и многослойностью украшений на руках. Поскольку платье объемное, то украшения, хоть и многослойные, но утонченные, не громоздкие. И эта утонченность гармонично перекликается с тонкими бретелями платья.
Образ яркий, эффектный, но при этом он не перегружен, все в балансе. Вместе с модой на гольфы вернулись в моду сапоги-чулки. Так что, данные сапожки не просто часть образа, но и модная деталь. А выбор красного цвета платья как раз в тему красной дорожки и тему мероприятия — «Красные линии». Несмотря на красный цвет платья, оно не перетягивает на себя внимания, а «работает» на свою хозяйку, украшая ее. Все продумано до мелочей. Придраться не к чему — 10 баллов».
Полина Гагарина: столкновение противоположностей
Певица Полина Гагарина, выбравшая платье-смокинг, наглядно продемонстрировала, как можно испортить образ, если неправильно подобрать к нему аксессуары.
Полина Гагарина. Фото: пресс-служба
«Очень модный и эффектный образ у Полины Гагариной. Эффектным его делает контраст делового стиля и откровенной сексуальности, если посмотреть на него сзади. Современная мода базируется на столкновении противоположностей.
Платье в деловом стиле, в котором просматриваются детали смокинга (шелковые лацканы и обтянутые этим же шелком пуговицы), но при этом вырез в форме клина как у пиджака, что, кстати, гармонично сочетается с остроносыми лодочками, делая образ целостным.
Платья в деловом стиле в самом тренде. Черный монохром для торжественного мероприятия и выход в свет — беспроигрышный вариант, особенно, когда он грамотно скомплектован. Полина Гагарина, видимо, хотела в образе отразить двойственность и драму своей героини, и задумка, на самом деле очень интересная.
В глаза бросаются красные веревочки в виде чокера, которые смотрятся чужеродно, хотя понятно, что они отражают тему мероприятия — «Красные линии», антураж. Но мало просто взять какой-то аксессуар, его нужно вписать в общую стилевую картинку всего образа.
Зачем здесь серебристый клатч? Клатч должен быть тогда черным, пусть даже из черных страз, делая образ монохромным, а красные жесткие веревочки поддержать красным маникюром, ну или красным клатчем. А так, серебристый клатч и красный чокер спорят друг с другом и портят всю картинку.
Аксессуар — это ключевая деталь гардероба. Хорошо подобранный аксессуар способен превратить даже самый пресный наряд в оригинальный, а неудачный выбор, способен убить даже самое шикарное платье. 7 баллов».
Сабина Ахмедова: нарушены пропорции
Актриса Сабина Ахмедова продемонстрировала наряд в стиле «как не надо». Как можно спасти подобный образ и сделать его не просто гармоничным, но еще и модным, читайте ниже.
Сабина Ахмедова. Фото: пресс-служба
«В образе Сабины Ахмедовой сразу бросается в глаза диспропорция в силуэте. Промах в длинах, что привело к бесформенному и тяжелому верху. Но если искать плюсы в минусах, то такой верх акцентировал все внимание на стройных ногах.
Бесформенный и объемный верх на контрасте сделал визуально ноги еще стройнее, а острый нос туфель и единый черный цвет с чулками — еще длиннее. Так что, главными в образе оказались ноги, весь акцент на них. Если это и было целью, то она достигнута.
Теперь про силуэт. Укороченные жакеты «Спенсер» все еще в тренде, но с правильным низом. Огромная ошибка надеть юбку, которая короче длины жакета. Если юбка была бы макси, или вместо юбки были бы объемные брюки палаццо из струящейся ткани длины в пол с высокой посадкой, то сработал бы эффект визуальной коррекции, и не только ноги бы визуально казались длиннее, но и силуэт — стройнее и красивее. А с такой юбкой тело без ног приближено к квадрату, и фигура выглядит громоздкой.
Усилила этот эффект утрированная длина рукавов жакета, которая как раз заканчивается там же, где заканчивается длина юбки, поэтому и жакет, и руки, и юбка смотрятся единым целым монолитным квадратом. И усугубляют ситуацию две горизонтальные линии (край жакета и подол юбки), расположенные слишком близко друг к другу, поскольку, горизонтальные линии, как и линии горизонта, визуально раздвигают пространство вширь, что добавило объема. Конечно же не обязательно юбка должна быть макси, но она должна быть хотя бы немного длиннее, чем длина жакета, чтобы тело выглядело бы не квадратом, а прямоугольником, и это сделало бы верх более стройным.
А если еще и добавить высокие сапоги-ботфорты, но не облегающие ногу, а держащие форму, более жесткие и структурные, тогда весь образ как-то гармонично сложился бы. Почему сапоги, а не туфли? Из-за тяжелой, теплой ткани жакета и юбки. Объемный верх уравновесился бы более объемной обувью. Плюс ко всему, одежда и обувь принадлежали бы одному сезону (весна - осень), что сделало бы картинку целостной. Ну и не хватает аксессуаров, а именно аксессуары делают из комплекта одежды стильный образ. 6 баллов».
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Подводим итоги
Первое место модного баттла достается профессионалу — фэшн-блогеру Карине Нигай и ее наряду в стиле Кармен. На втором с отставанием в один балл — актриса Александра Флоринская и ее образ в стиле богемного шика. Замыкает тройку лидеров певица Полина Гагарина, испортившая платье неправильными аксессуарами.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
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