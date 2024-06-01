«Модница недели» на красной дорожке: богемный шик Флоринской, Нигай в наряде Кармен и Гагарина, «убившая» платье

«Образ Александры Флоринской в модном стиле богемный шик. Он одновременно роскошный, элегантный и богемно-этнический. Стиль на самом деле сложный, в отличии от стиля бохо. В данном луке мы видим восточную этнику. Восточный шик — это всегда роскошные ткани: бархат, шелк...

Халат имеет арабское происхождение. И по халату можно было судить, к какому сословию принадлежит человек. У представителей знати были парчовые, бархатные, шелковые халаты, расшитые золотыми нитками и всячески декорированные. Так что, халат Александры демонстрирует высокий статус. Он роскошен, но при этом элегантен. Несмотря на этнический орнамент, он не аляпистый, не кричащий. Я в восторге от единства ритма линий всего образа. Главные линии — витиеватые, которые задает орнамент, и эти линии поддержаны волнами в прическе и переплетениями сумочки, которые напоминают переплетение корней деревьев, поддерживая тем самым природную тему бохо. Плюс ко всему, эти переплетения сумочки выпуклые, объемные, что гармонично перекликается с объемными отворотами рукавов, да и сама сумочка в форме бочонка. Сумочка и халат смотрятся единым ансамблем. Платье с брюками, халат с брюками — это тоже пришло в моду с Востока, хотя — это еще и модный тренд.

Основной цвет аутфита черный и акцент только на орнаменте, поэтому образ не перегружен и элегантный. Красная обувь в цвет красной дорожки сливается с дорожкой, поэтому не бросается в глаза и визуально воспринимается не как часть образа, а как часть красной дорожки. Очень грамотная прическа в стиле бохо-шик, которая одновременно ухоженная и слегка небрежная. Наличие богемной нотки в стиле не терпит сильной приглаженности, всегда должна присутствовать природная «корявость», что мы и видим. Отличный образ, если бы не одно «но». Отсутствие украшений! Стиль, основанный на восточной роскоши, не может быть без украшений. Сюда просятся серьги, чтобы добавить лицу восточной нотки. Образ не выглядит завершенным, поэтому 9 баллов».

Ирена Понарошку: не в тему

Телеведущая Ирена Понарошку оделась так, словно планировала зайти в другую дверь, а очутилась на премьере фильма. Соответствие ситуации, пожалуй, главное, что нужно учитывать, формируя образ для того или иного выхода.