Собчак появилась на Каннском фестивале в черном костюме Schiaparelli за два миллиона рублей

Ксения Собчак в этом году решила посетить Каннский кинофестиваль, где не была несколько лет. Она приехала туда и сразу окунулась в светскую жизнь. Телеведущая увиделась с друзьями, которые больше не живут в России. Примечательно, что с собой она взяла брендовые наряды. Накануне на Лазурном берегу состоялся бал amfAR Cinema Against AIDS.

Ведущими мероприятия стали голливудская актриса Деми Мур и певица Шер. А на красной дорожке отметились супермодели Хайди Клум и Белла Хадид, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и другие селебрити.

Собчак предстала в черном костюме Schiaparelli, который обошелся ей в два миллиона рублей. Топ с золотой пряжкой позволил показать плечи, а брюки палаццо смотрелись, как юбка. Лук дополнили туфли и сумка такого же бренда. Не забыла она и про украшения.