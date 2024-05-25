Собчак появилась на Каннском фестивале в черном костюме Schiaparelli за два миллиона рублей

Ксения Собчак в этом году решила посетить Каннский кинофестиваль, где не была несколько лет. Она приехала туда и сразу окунулась в светскую жизнь. Телеведущая увиделась с друзьями, которые больше не живут в России. Примечательно, что с собой она взяла брендовые наряды. Накануне на Лазурном берегу состоялся бал amfAR Cinema Against AIDS.
Ведущими мероприятия стали голливудская актриса Деми Мур и певица Шер. А на красной дорожке отметились супермодели Хайди Клум и Белла Хадид, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и другие селебрити.
Собчак предстала в черном костюме Schiaparelli, который обошелся ей в два миллиона рублей. Топ с золотой пряжкой позволил показать плечи, а брюки палаццо смотрелись, как юбка. Лук дополнили туфли и сумка такого же бренда. Не забыла она и про украшения.
Ксения Собчак вышла на красную дорожку в тотал луке. Фото: соцсети Ксении Собчак
На этом мероприятии побывала ее бывшая коллега по «Дому-2» Виктория Боня, которая в этом году с трудом попала в Канны из-за проблем с документами. Она облачилась в вечернее платье с перьями в розовом цвете. Собчак решила позлорадствовать, так как сочла ее образ неудачным.
«А вот и главная звезда вечеринки! Боня в чем-то розово-страусином», — заявила она в соцсети.
Добавим, что Собчак на отдыхе шикует. Она прилетала в Канны на вертолете, а поселилась в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Проживание там в дни Каннского фестиваля стоит от 3200 до 9200 евро (от 350 до 920 тысяч рублей) в сутки. Там телеведущая находится уже неделю, поэтому потратила не меньше 22 400 евро, а это примерно 2 миллиона 240 тысяч рублей, пишет KP.RU.
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Виктория Боня приехала в Канны. Фото: соцсети Виктории Бони
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