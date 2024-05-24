«Подчеркивает достоинство и не создает массивности»: Хромченко представила идеальный костюм для женщин с объемной грудью

Женщины с объемным бюстом нередко испытывают трудности при подборе гардероба. Даже при узкой талии и малых габаритах они подчас выглядят слишком грузно из-за того, что ниспадающая с груди ткань создает иллюзию лишних объемов.
Однако при правильном подборе гардероба этого неприятного момента можно избежать.
На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко привела в пример костюм участницы телепреображения, который показал ее бюст во всем его великолепии и при этом не придал ее фигуре лишний вес.
Участница шоу Первого канала «Модный приговор». Стоп-кадр из программы
«Обычно, когда женщина с крупной грудью надевает свободную одежду, крайней точкой опоры для ткани является бюст. Ткань, ниспадая вниз, создает ощущение массива. Появляется дополнительный объем тела, хотя его на самом деле нет. Этот костюм таким образом скроен, что этого не происходит: видно ваше достояние и не создается массивности», - прокомментировала ведущая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: