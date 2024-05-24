«Подчеркивает достоинство и не создает массивности»: Хромченко представила идеальный костюм для женщин с объемной грудью

Женщины с объемным бюстом нередко испытывают трудности при подборе гардероба. Даже при узкой талии и малых габаритах они подчас выглядят слишком грузно из-за того, что ниспадающая с груди ткань создает иллюзию лишних объемов.

Однако при правильном подборе гардероба этого неприятного момента можно избежать.

На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко привела в пример костюм участницы телепреображения, который показал ее бюст во всем его великолепии и при этом не придал ее фигуре лишний вес.