«Модница недели» на шоу «Сокровища императора»: кто одевается круче – Мамаева с Погребняк или Искандарова и Кокс

В нашей битве луков сегодня сойдутся героини шоу ТНТ «Сокровища императора» - команды «Розовых» и «Желтых». «Желтые» – Женя Искандарова и Карина Кокс уже выбыли из борьбы за главный приз шоу. Посмотрим, может, им удастся обойти «Розовых» – Алану Мамаеву и Марию Погребняк в модном баттле.
Комментирует луки участниц шоу «Сокровища императора» эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.
Алана Мамаева
Модель и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева выбрала этот наряд для прогулки по улицам Стамбула.
Алана Мамаева. Фото: соцсети Аланы Мамаевой
«Алана Мамаева, наверняка, привлекла многочисленные взгляды на улицах Стамбула своим ярким и стильным образом. Из обычного комплекта из джинсовых шорт и топа-бра она сделала нечто более оригинальное. Майка в сеточку не дает луку стать слишком откровенным и придает образу легкость и игривость, а шляпа на шнурке и сумка на цепочке удачно дополняют ансамбль. Комплект просто идеален для прогулки по летнему городу. Он достаточно комфортный, чтобы чувствовать себя отлично в жару, но при этом выделяться из толпы. 10 баллов».
Мария Погребняк
Светская львица, продюсер, экс-жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк в этом наряде посещала театр. Спойлер: образ стал худшим в нашей подборке.
Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк
«Мария Погребняк выбрала наименее удачный наряд в нашей подборке. Возможно, в ночном клубе этот наряд был бы уместен, но для похода в театр стоило выбрать что-то более классическое и скромное. Платье превосходно на ней сидит, но в целом смотрится довольно пошловато – сплошной «обтяг» и стразы. Ощущение, что Мария решила дать вторую жизнь своим архивам нулевых годов. 6 баллов».
Женя Искандарова
Блогер и комик Женя Искандарова, похоже, тщательно продумывает свои луки. Так, этот ее образ для перелета лучше, чем аутфит Погребняк для театра.
Женя Искандарова. Фото: соцсети Жени Искандаровой
«Женя Искандарова порадовала интересным образом для авиаперелета. Многим кажется, что для поездки нужно обязательно подбирать что-то спортивное и неприглядное, но девушке удалось сохранить комфорт без ущерба эстетике. Особенно выделяется ее кроп-топ в стиле обрезанного плаща – это по-настоящему оригинальная вещь. 8 баллов».
Карина Кокс
Певица Карина Кокс в наряде пастельных оттенков прогуливалась по побережью одного из городов Юго-Восточной Азии.
Карина Кокс. Фото: соцсети Карины Кокс
«Карина Кокс определенно угадала с цветовой гаммой – сочетание мятного и пастельно-розового смотрится очень нежно и гармонично. Прогулка по набережной в таком наряде должна быть особенно приятной! Особенно выделяется здесь юбка. Отдельно она могла бы вызвать спорные мнения, так как слишком яркая, и, возможно, даже выглядела бы немного дешево. Но вместе с остальными элементами образа она становится уместной, придает образу изюминку. 7 баллов».
Подводим итоги
Увы, нужно признать, что команда «Желтых», Женя Искандарова и Карина Кокс потерпели поражение и в модной битве. Образы девушек в сумме набрали 15 баллов. Тогда как «Розовые» получили 16 баллов. Алана Мамаева и Мария Погребняк стали победительницами модного баттла. Повторят ли они свой успех в шоу «Сокровища императора», еще вопрос.
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Елена Шерипова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
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