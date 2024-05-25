«Модница недели» на шоу «Сокровища императора»: кто одевается круче – Мамаева с Погребняк или Искандарова и Кокс

В нашей битве луков сегодня сойдутся героини шоу ТНТ «Сокровища императора» - команды «Розовых» и «Желтых». «Желтые» – Женя Искандарова и Карина Кокс уже выбыли из борьбы за главный приз шоу. Посмотрим, может, им удастся обойти «Розовых» – Алану Мамаеву и Марию Погребняк в модном баттле.

Комментирует луки участниц шоу «Сокровища императора» эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.

Алана Мамаева

Модель и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева выбрала этот наряд для прогулки по улицам Стамбула.