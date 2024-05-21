На «Модном приговоре» стилисты умело скрыли полноту участницы под стильными брюками

На «Модном приговоре» Первого канала стилисты наглядно продемонстрировали, как можно грамотно спрятать от глаз лишний вес на примере актуального брючного комплекта оверсайз.

Ведущая проекта Эвелина Хромченко не единожды рекомендовала присмотреться к брючным костюмам, которые зрительно вытягивают силуэт, делая женщин выше и стройнее. Кроме того эксперт моды советовала выбирать комплекты на 1-2 размера больше или оверсайз. В таких нарядах даже пышечки становятся стройными.

Представленный стилистами брючный костюм к тому же оказался ярким и красочным, что крайне актуально для летнего сезона.

«Настоятельно советую отправиться в этом костюме в отпуск», - сказала Эвелина Хромченко.